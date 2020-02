Pichetto comparó el “liderazgo” de Macri con el de Cristina Kirchner

El ex senador brindó detalles de la reunión que mantuvo con el ex jefe de Estado y los referentes del PRO.

El ex senador nacional Miguel Ángel Pichetto aseguró que el ex presidente Mauricio Macri “tiene un liderazgo elaborado en la sociedad”. Así, indicó que eso “no se lo pude negar” al igual de la referencia de “Cristina (Kirchner) en el Frente de Todos“. Además, resaltó la importancia de generar “coincidencias en la oposición y no dividirse”.

el jueves, el ex jefe de Estado encabezó una reunión entre la mesa chica del PRO y allí estuvo el dirigente rionegrino. “Fue muy importante la reunión, se habló de los grandes trazos y la necesidad de coincidencias en la oposición y de no dividirse”, reveló quien acompañó a Macri en al fórmula presidencial que cayó en las elecciones del año pasado.

Así, sin mencionarlo, abordó la presión que está ejerciendo la Unión Cívica Radical para obtener el protagonismo principal de la alianza y hasta tener su próximo postulante presidencial. “Macri tiene un liderazgo elaborado en la sociedad y no se puede negar, como tampoco se puede negar el de Cristina en el Frente de Todos“, comparó el exconsejero de la Magistratura.

Por otro lado, recalcó que “la deuda no nació” con Cambiemos y sostuvo que fue “un proceso de acumulación que se inició con la dictadura militar de (Jorge) Videla“. Igual, enfatizó que “no se puede vivir con déficit fiscal de forma permanente”. “No se puede andar regalando planes, lo que hace es consolidar la pobreza en Argentina”, comentó.

Para finalizar la entrevista brindada al programa “Metáfora 710”, de Radio La Red, Pichetto se refirió a las jubilaciones de privilegio. Sin entrar tanto en detallo, opinó que “a los 70, sería una edad razonable para la jubilación de los jueces y 65, para las juezas”. “En la realidad, no se van nunca. 60 años es insostenible”, concluyó el exdiputado nacional.

Con información de www.elintransigente.com