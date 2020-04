El Concejo y las idas y vueltas para bajarse el sueldo

"Lo que hizo Lisandro le va a costar caro, se cortó solo y aprovechó el momento, su actitud fue demagógica y no va a ser grátis", con esas palabras, un Concejal que nos pidió reserva de su nombre, nos manifestó telefónicamente el malestar que reina en algunos Concejales por la iniciativa del Concejal Mársico de donar el 50% de su sueldo.

El mismo Concejal fue contundente al decir: " Hay un puñado de Concejales que está esperando cobrar el sueldo del mes de Marzo para tratar el tema de manera orgánica, están estirando los tiempos, por ahí la avaricia los traiciona y no se dan cuenta que la gente no es tonta y saben quién está de acuerdo y quién no".

"Yo no tendría problemas de bajarme el sueldo, pero creo que tendría que ser una desición en conjunto, orgánica, del cuerpo. Te reitero, nadie se puede cortar sólo", finalizó el edil que nuevamente pidió que no demos su nombre.

Por lo que pudimos recabar, la negativa al recorte de sueldos en el Concejo vendría de la mano de Leonardo Viotti , Germán Bottero, Alejandra Sagardoy y Miguel Destefanis, aunque a decir verdad, la Concejal Sagardoy habría manifestado su aprobación para que la reducción se haga efectiva. Solo que al no contar con el beneplácito de sus pares partidarios, optó por plegarse por ahora a la negativa o a "estirar" la definición lo más posible.

Dentro de ese grupo, Leonardo Viotti, tal lo que pudimos recabar, habría manifestado: "Que el primer gesto lo de el Intendente, después nosotros".

A decir verdad, la propuesta de Viotti no es para nada desacertada. Sería muy importante un gesto del titular del Ejecutivo local, Luis Castellano y de sus Secretarios, que por ahora mantienen un silencio, como dicen en el mismo Concejo y con ironía, "botteriano", en clara alusión a la estrategia del Presidente del cuerpo, que al respecto no emite opinión y que por lo que pudimos averiguar no estaría dispuesto a rebajar su salario.

Por el lado de los Concejales Justicialistas, los mismos chocan con la indefinición de Castellano y adhieren en parte a la opinión de Viotti, solo que en este caso, ellos sí estarían dispuestos a bajarse el sueldo, pero no quieren confrontarse con su mismo "jefe".

Por ahora no hay nada definido y la táctica de los cuatro "mosqueteros" radicales va a continuar por un tiempo, salvo que la presión de la opinión pública los obligue a cambiar de actitud.

Un empleado de planta permanente del Concejo fue muy gráfico al respecto: " yo los conozco a todos y te puedo asegurar que no va a pasar nada, a algunos de estos concejales les podés tocar la honra, pero no el bolsillo".