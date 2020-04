Qué es el impuesto a las “grandes fortunas”: analizan que además del patrimonio se graven las ganancias

“Sería injusto que una empresa que ganó y reinvirtió en el país pague y otra que en vez de capitalizar se la llevó afuera no pague”, señalan en el Frente de Todos.

Por encomienda del presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara baja, Máximo Kirchner, el diputado Carlos Heller​ avanza en borrador del proyecto para crear un impuesto extraordinario -por única vez- a las “grandes fortunas” y estudia gravar no solo los bienes patrimoniales, sino también las utilidades de las empresas. El proyecto, aseguran, está en "plena elaboración" y no se presentará hasta la semana que viene.

"Sería injusto que una empresa que ganó y reinvirtió en el país pague y otra que en vez de capitalizar se la llevó afuera no pague", señalan en el equipo del FdT.

Por eso, estudian la posibilidad de que el impuesto combine patrimonio y utilidades. "Durante los cuatro años del macrismo, las ganancias se fugaron con total normalidad" apuntan.

No les resulta fácil. Se topan con la dificultad de que las instituciones que tienen datos clave, por políticas propias, no pueden entregarlos y están evaluando las formas para "hacerlo bien y prolijo, contemplando todas las situaciones". "Todavía no hay nada definido", aclaran.

El proyecto está capitaneado por Heller, pero cuenta con ayuda de otros referentes económicos del bloque como la presidenta de la comisión de Finanzas, Fernanda Vallejos, y el titular de la comisión de Energía, Dario Martínez.

Un grupo de abogados, por su parte, empezó a estudiar la consitucionalidad de la ley; el punto que, de antemano, apuntaron desde la oposición. Sin embargo, confían en que dentro del contexto de crisis y teniendo en cuenta que sería por única vez, no van a haber problemas.

"Va a ser algo bien hecho, equilibrado, sensato, por única vez y con la aplicación de los fondos detallada", prometen.

El propio presidente Alberto Fernández​ cuando respaldó la iniciativa dijo que "ver quién tiene más recursos, y qué puede aportar, es legítimo y está reconocido constitucionalmente". "Hay un sinfín de fallos de la Corte (Suprema de Justicia) en ese sentido", agregó.

Desde la bancada oficialista recalcan que el proyecto está "en plena elaboración" y estaría listo recién a mediados de la semana que viene.

Sin embargo, se espera que alcance a corporaciones, bancos, grandes compañías de seguros, laboratorios y cadenas de supermercados, entre otros sectores. Los del blanqueo de capitales de 2017, plantean, "forman parte de los grandes patrimonios".

"Ninguno va a perder su condición de rico o muy rico porque hagan un aporte en la dirección que estamos imaginando"​, declaró Heller.

La idea es llevar el borrador al seno del bloque, que se abra allí al debate y las modificaciones que sean necesarias, para después presentar un único proyecto del Frente de Todos sobre el tema.

Por ese motivo, el martes a última hora el diptuado y secretario de la CTA, Hugo Yasky, debió dar de baja el proyecto que había presentado horas antes junto a otros legisladores de extracto sindical. "Los aportes se van a realizar cuando se debata en el Congreso el proyecto", señalaron a comunicar su decisión de dejar sin efecto la propuesta.

Ese texto establecía que "por única vez" sería cobrado a personas con bienes existentes que superen los diez millones de pesos y que será del 1,25 % para los bienes registrados en el territorio nacional, y del 1,75 % para los bienes registrados en el exterior.

También gravaba con un 10% a toda persona humana o jurídica alcanzada por el Impuesto a las Ganancias con una rentabilidad neta que supere los $ 50 millones.

"Se trata de que aporten los 50 dueños de las fortunas de la Argentina", había planteado Yasky sobre su proyecto en declaraciones radiales. "Esa lista la encabeza Paolo Rocca, de Techint, y todos juntos reúnen al año 70 mil millones de dólares. El ex presidente Mauricio Macri ocupa el puesto 37 en esa nómina. Si solo aportasen por única vez 1,5 por ciento se recaudarían 1.050 millones de dólares, lo que equivaldría a 90 mil respiradores o a 1 millón de internaciones en terapia intensiva. De estar 1 minuto con ellos los subiría a un auto y los llevaría a La Matanza", detalló.​

Con información de www.clarin.com sobre una nota de Jazmín Bullorini