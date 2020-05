Comenzó el plan DetectaAR en la Provincia

La secretaria de Salud de la provincia, Sonia Martorano, anunció que este miércoles se pondrá en marcha el Plan Detectar en la ciudad de Santa Fe. Ese programa es el que se implementó desde este lunes en la ciudad de Rosario para salir a buscar el virus en poblaciones cerradas con mayor situación de vulnerabilidad.

Jorge Pietro, representante del Ministerio de Salud de la Provincia y el intendente Emilio Jatón dialogaron con el móvil de La Mañana Oh! y dieron detalles al respecto.

La implementación del programa "tiene que ver con que demográficamente el 75 por ciento del país se encuentra libre de casos y el otro 25 por ciento de los casos se encuentran en grandes conglomerados por lo que es muy importante salir a pesquisar a aquellas personas oligosintomáticas o con pocos síntomas que pueden detectar la presencia del Covid evitando un brote en comunidades vulnerables", sostuvo Jorge Pietro.

El funcionario provincial explicó que el opertativo se llevará acabo "por cinco días consecutivos en distintos barrios, comenzamos por acá por el intercambio que tenemos de camiones y transportistas”, por la presencia en el lugar del Mercado El Abasto".

Y agregó: "Hacemos un chequeo puerta por puerta, con equipos que van a tomar la temperatura y harán un interrogatorio y en aquellas personas que detectemos que tienen algún síntoma, haremos un hisopado".

"Esto tiene que ver con la dinámica y el diagnóstico que se hace territorialmente y si tenemos que continuar con una cuarentena para proteger nuestra salud, es muy valioso en esta etapa", consideró Prieto.

Respecto a las expectativa por los resultados de los testeos, el funcionario sostuvo que “con la goereferencia en la ciudad de Santa Fe, estos no son barrios afectados, los barrios más afectados fueron la zona del Parque Federal, zona de Guadalupe y uno de los focos en la zona norte en la comunidad Quom; considerando las vías de transporte que existe en esta zona sobre todo con la existencia del Mercado El Abasto es fundamental empezar la pesquisa y precozmente actuar”.

Sobre la posibilidad de ampliar las salidas recreativas, Prieto expresó que "tiene que ver con el resultado de estos cincos días, qué nos va a dar la situación epidemiológica de la ciudad de Santa Fe".

Además, el representante del Ministerio de Salud de la Provincia reveló que "tenemos la capacidad operativa de hacer 50 muestras diarias y los resultados de las pruebas estarán dentro de las 48 ó 72 horas".

Por su parte, el intendente de la ciudad Emilio Jatón, sostuvo que “nosotros evaluamos con la provincia cada paso, estamos controlando las obras de construcción y lo que suceda con esos controles vamos a tomar medidas con la provincia".

Y añadió: "No sabemos las consecuencias que vamos a tener por abrir el comercio, por eso es momento de evaluación, no podemos hablar de reapertura hoy hasta que no conozcamos los detalles de lo que pasa en la ciudad".

Sobre lo que sucedió el fin de semana en la costanera santafesina, donde gran cantidad de gente salió a caminar en medio de la cuarentena, Jatón expresó: “Lo que exigimos es el compartimiento social, cuando eso empieza a fracasar empiezan a fracasar los controles, es imposible controlar a una ciudad cuando no hay conciencia social, la cuarentena continúa, les pido que no aflojemos y que nos sigamos cuidando. Estamos trabajando para que los fines de semana existan más controles”.

Fuente: Agenciafe