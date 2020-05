Salidas recreativas: Castellano te controla casi como en Estado de Sitio

Este jueves, en la jefatura de Policía, se realizó una nueva reunión del Comanda Unificado que tuvo como finalidad coordinar acciones para el control de las salidas recreativas habilitadas por el Gobierno provincial en nuestra ciudad.

Estuvieron presentes el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit; la secretaria de Gobierno y Participación, Amalia Galantti; el jefe de la Unidad Regional V de Policía, Claudio Romano; el subjefe de la URV, Ariel Palomeque; el comandante principal de Gendarmería, Hernán Chamorro; y el subcomisario Eduardo Quiróz de la Policía Federal.

También participaron el secretario privado de Intendencia, Luis Kujawinski; el representante del Ministerio de Seguridad de la Provincia, Bruno Rossini; personal de la GUR; Protección Civil; Protección Vial y Comunitaria; de la Policía de Acción Táctica; Policía Vial; y Mónica Andreo, coordinadora de la Brigada Sanitaria.

La recreación no son reuniones sociales, sino que debe hacerse de forma individual o como máximo dos personas.

Esta nueva instancia permitida surge a partir de un aplanamiento de la curva de contagios de COVID-19 en el territorio provincial. La recreación no son reuniones sociales, sino que debe hacerse de forma individual o como máximo dos personas, en el caso de los niños y niñas. Los ciudadanos y ciudadanas deberán ser responsables en el respeto de las medidas de seguridad para no volver un paso atrás en la apertura de la cuarentena.

Control de los espacios públicos

Al finalizar la reunión, el Secretario de Prevención en Seguridad explicó: “Hemos coordinado distintos operativos con todas las fuerzas de seguridad y logramos el objetivo común que es controlar fuertemente los espacios públicos y los horarios”.

“Viene un fin de semana largo y queremos ser muy estrictos en este punto. Esperamos que la ciudadanía colabore a través del distanciamiento social y el uso del barbijo y los horarios establecidos”, expresó el funcionario municipal.

«Los controles van a seguir siendo muy fuertes y evitando que la gente se junte», dijo el jefe de la Unidad Regional V

Además, agregó que “este momento de esparcimiento no se debe realizar de forma social, es decir que no se deben llevar a cabo reuniones de amigos o familiares. Tampoco se busca que sea una salida deportiva para correr o andar en bicicleta, sino que el objetivo es la recreación respetando las medidas de seguridad”.

Por su parte, el jefe de la Unidad Regional V dijo que “no está permitido el uso de elementos en espacios públicos. Solo se pueden desarrollar caminatas, en el caso de los menores acompañados de un mayor. Tampoco se permiten las salidas en bicicletas, hacer algún deporte o ir a las plazas a tomar mate. Los controles van a seguir siendo muy fuertes y evitando que la gente se junte”.

Cabe aclarar que la Brigada Sanitaria del municipio colaborará en la realización de los controles.

Horarios

Los horarios establecidos para las salidas recreativas son los siguientes: De 8 a 10 y de 18 a 20 para las personas desde los 15 hasta los 64 años; de 11 a 14 para los menores de 15 años acompañados de un adulto; y de 15 a 17 para los mayores de 65 años.

Requisitos

Para hacer uso de esta medida será obligatorio llevar documento nacional de identidad. Estas salidas pueden hacerse solo una vez al día durante una hora, en un radio de 500 metros del domicilio.

Es importante tener en cuenta que no se autoriza la realización de deportes ni el uso de plazas, parques, juegos ni gimnasios abiertos en dichos lugares.

Todos deben mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros y utilizar el tapabocas o barbijo.

Por último, quedan excluidas de esta posibilidad, las personas con síntomas respiratorios, fiebre o que se encuentran cumpliendo la cuarentena.

