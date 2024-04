Una sesión caliente en el Concejo en donde se dijeron de todo

Luego de un fin de semana extra largo, los concejales se reunieron en la mañana de este jueves en la sesión ordinaria que, por la cantidad y complejidad de algunos temas, duró aproximadamente tres horas.

Con unanimidad fue aprobado el proyecto de Ordenanza a través del cual el Ejecutivo solicita al Cuerpo Legislativo la autorización para la realización del Censo Industrial Rafaela 2024 por medio del Instituto de Capacitación y Estudio para el Desarrollo Local (ICEDEL), quien tendrá a su cargo la planificación, organización, realización y supervisión del operativo. Al defenderlo, la concejal Sagardoy expresó: “El Censo Industrial 2024 va a relevar todas las actividades industriales que estén inscriptas en el Derecho de Registro e Inspección hasta la fecha en la que se haga el relevamiento. El objetivo es contar con información que le permita al Municipio y al ICEDEL poder llevar acciones y políticas que favorezcan el desarrollo económico”. Cabe mencionar que el último censo realizado en nuestra ciudad, fue llevado a cabo en el año 2018.

El proyecto de Ordenanza impulsado por los concejales de Juntos por el Cambio y Unidos para Cambiar Santa Fe, en el que proponen modificar los artículos 2° y 3° de la Ordenanza 5394 referida a “Nombres para calles, barrios y espacios públicos”, obtuvo 5 votos positivos y cuatro negativos por parte de la oposición. La modificación del Artículo 2° radica en exceptuar la palabra “barrios”, ya que “resulta relevante priorizar y respetar la voluntad de los vecinos respecto del vecindario donde habitan, destacando los lazos humanos establecidos desde el sentido de pertenencia afianzado”, expresa su Considerando. Su artículo 3° también se modificó, quedando ahora redactado así: “Cuando la imposición se realiza a partir de las pautas N 1° y/o N 2°, al menos el 50% de los nombres impuestos a calles y/o espacios públicos, exceptuando barrios, deben ser de género femenino”.

Primero lo defendió la concejal Mabel Fossatti: “Con esta modificación se pretende mantener el espíritu de la ordenanza donde se establece la paridad de género, solo exceptuando la denominación de los barrios. Esto permitiría a los habitantes elegir el nombre sin condicionamientos en cuanto a género, comprendiendo el interés de la libre elección”. Si bien la concejal aclaró que no se está profundizando ninguna “invisibilización” femenina, Soltermam expuso su posición: “La mayoría de barrios y calles de la ciudad llevan el nombre de hombres. Los números son claros. No nos interesan las fotos y reconocimientos si tres semanas después damos marcha atrás una ordenanza que había sido un logro para las mujeres y la ciudad”.





PROYECTOS DE RESOLUCIÓN

El primer proyecto de Resolución tratado fue propuesto por los concejales de Juntos por el Cambio y Unidos para Cambiar Santa Fe, solicitando a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación ampliar la estructura de personal de la sede de la Comisión Médica de la ciudad, y también reubicarla. Como el miembro informante fue el presidente del Concejo Lisandro Mársico, para su defensa se ubicó momentáneamente en el asiento de la concejal Soltermam, quien presidió la sesión en esos minutos. Y dijo entre otras cosas: “La Comisión Médica está atravesando por problemas de funcionamiento, por eso se está pidiendo la renovación del personal (que venció el 31 de marzo), hoy está conformado por cuatro personas. Por otro lado, actualmente está ubicada en un container en la zona del PAER, y no son las mejores condiciones laborales por el lugar geográfico y específico donde están estas cuatro personas cumpliendo sus funciones. Por ese motivo, también se solicita el traslado”.

El momento más tenso y extenso de la mañana, fue cuando se trató el proyecto impulsado por la oposición en el que solicitan al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe que informe los motivos por los cuales retiraron la Policía de Acción Táctica de la ciudad de Rafaela (48 policías), y a su vez que informe si la decisión es temporal o definitiva. Comenzó Racca diciendo: “Nuestro espíritu con este proyecto es que nos pasen por escrito el plan. Se esbozó que se van a reforzar las horas extras de los policías de la Unidad Regional V y todos escuchamos en la reunión que mantuvimos antes de fin de año su realidad con la falta de recursos humanos. No queremos una ciudad clausurada, necesitamos más y mejores recursos. Hay que fortalecerlos”. Mondino le recordó al concejal que el gobierno de Perotti no hizo “nada” cuando se preguntó cuántos descalificativos hubieran recibido ellos si esto sucedía en la anterior gestión. “Me sorprende, ya que el gobernador perdió las elecciones por no haber hecho nada en seguridad”, dijo, y agregó: “Yo creo que a veces no hacen falta tantos jugadores, sino la calidad de ellos. Nosotros tenemos que medir eficiencia. Ahora hay una decisión política de nuestro gobernador que le pone el cuerpo todos los días. La movilidad de las tropas es una movilización estratégica”.

Luego de un cruce de palabras entre Racca, Sagardoy y Soltermam, el presidente del Concejo nuevamente ocupó una de las bancas, reemplazándolo esta vez la concejal Fossatti. Su discurso se extendió bastante, tanto que se dispuso debate libre. Así comenzó Mársico: “Las PAT se fueron a Rosario, tienen la respuesta. El problema de Rosario viene de hace mucho tiempo atrás. Es una situación de extrema gravedad que necesita atención especial y así lo entendió el gobierno provincial y de Buenos Aires, prestando ambos colaboración. ¿Por qué esta situación no estaba dada en el gobierno anterior? Porque obviamente no había decisión política de enfrentar estos flagelos. Insisto, por problemas de menor grado, ustedes destinaron policías a Rosario, y ahora que tenemos una situación de narco terrorismo y narco criminalidad ¿recién hablan? Racca le contestó que se entiende la situación de fuerza mayor en Rosario, y eso es lo que queríamos escuchar, una voz oficial. “Acá estamos para sumar, mientras tanto está la seguridad de los rafaelinos y vamos a defenderla”. Dados los comentarios escuchados, Mondino volvió a tomar la palabra: “Quiero que seamos respetuosos con los que hoy ocupan cargos de jerarquía y sobre todo se están jugando el pellejo. Creo que nadie puede pensar en oportunismos”.

El intenso debate, logró cerrarse apelando a trabajar en conjunto a favor de la ciudad. “Vamos a trabajar para los rafaelinos, fuimos elegidos para darles respuesta”, dijo Sagardoy. “Dejemos las ideologías partidarias y vayamos todos por el mismo camino. Bienvenidas sean las diferencias”, manifestó Senn.

También se aprobó, del bloque oficialista, el proyecto en el cual se solicita a la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda del Gobierno Nacional que gestione acciones de limpieza y corte de césped en el predio donde se está llevando a cabo la construcción de 48 unidades de departamentos del programa PROCREAR II ubicado en el barrio San José. El concejal Rolando comentó que en una visita semanas atrás, varios de los vecinos le mencionaron la necesidad de contar con un espacio limpio ya que hay muchos niños, y además porque los lugares descuidados generan la proliferación de mosquitos.



MINUTAS DE COMUNICACIÓN

Fue aprobada la Minuta de Comunicación presentada por los concejales del Frente de Todos y Unidos Avancemos, en la cual solicitan al DEM: incorporar en sectores donde el arbolado es tupido un brazo metálico inferior para reforzar la iluminación peatonal, informe en qué sectores sería posible avanzar rápidamente, y si se han presentado solicitudes de financiamiento para continuar con el plan de recambio de luminarias de alumbrado público por artefactos LED. Al respeto, la concejal Paz Caruso expresó: “Es clave poder continuar con este recambio que el gobierno anterior inició. Son claros los beneficios ambientales y en tema seguridad que brindan a la ciudadanía”.

Siguiendo con los pedidos de información que la actual oposición viene realizando al Ejecutivo, también se aprobó la Minuta de Comunicación referida al problema que presentó la página web de la Municipalidad, la cual no estuvo disponible durante 11 días (se cayó el martes 12 de marzo y se restableció el viernes 22). Una vez activada, permitió a los usuarios algunas de sus funcionalidades. Al respecto, Caruso expresó: “Cuando presentamos la minuta de a poco se fueron restableciendo los servicios y ayer se terminó de actualizar recién el Boletín Oficial. Igualmente sigue faltando información, y es una herramienta que nosotros como concejales tenemos también para poder controlar el desempeño del Ejecutivo y dar respuestas a consultas a la ciudadanía. Vamos a seguir estando atentos”. La concejal Sagardoy le contestó diciendo que estas cosas pueden suceder en cualquier ciudad. “Pasa que una parte de los servicios estaba corriendo con la plataforma Microsoft 2008 y cuando uno intenta actualizar, puede suceder esto, ya que hay que mantenerlo en el tiempo y es lo que no se hizo. Se está tratando de solucionar todo lo concerniente a este servicio. Va a ser subido todo lo que está faltando. No es falta de transparencia. La información solicitada llegará al Concejo tal cual la solicitan”, expresó.

Y otra minuta aprobada, fue la del pedido de informes que la oposición solicitó al Ejecutivo aclarando cuál es el estado de las rendiciones correspondientes al Programa Promoción y Asistencia de espacios de Primera Infancia por parte del Gobierno nacional recepcionadas por el Municipio hasta el día 10 de diciembre de 2023. Esto, a raíz de la reciente difusión sobre presuntas irregularidades en la rendición de cuentas que constató una auditoría interna en el área de Niñez de la Nación que ordenó realizar la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y que salpicó a una institución de nuestra ciudad, el Jardín Materno Infantil Municipal N°3. Si bien, ante esta versión, la Subsecretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia Silvina Imperiale, ya informó que las rendiciones de cuenta sí se hicieron (por unos 9 millones de pesos) y que están a disposición, el bloque opositor solicita la información correspondiente a las rendiciones mencionadas a fin de esclarecer y/o rectificar los dichos alcanzados ya que algunos medios de comunicación difundieron la situación utilizando la palabra “corrupción”. Racca dijo al respecto: “No podemos dejar pasar ninguna suspicacia. Tenemos que trabajar la transparencia. Algunas voces salieron del Ejecutivo a aclarar, pero no de manera contundente. Todavía queda la sospecha y estoy seguro que muchos rafaelinos que escucharon esa noticia, hoy creen que es verdad. Cuando se nombra la palabra “corrupción” tiene que ser con pruebas y que sea la justicia la que diga si existió o no. Por las dudas, y lo aclaro yo, no hubo corrupción en el Jardín de barrio Zaspe”.



DECRETO

Por su parte, al haberse presentado errores de redacción en el proyecto sobre Elecciones Vecinales 2024, el Ejecutivo solicitó que el Concejo que lo apruebe con dichas modificaciones. Tal como sucedió en la sesión del 14 de marzo, día en que se votó el mismo proyecto, la oposición se abstuvo de votar.

