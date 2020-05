Rodríguez Larreta defendió a María Eugenia Vidal: “Ha hecho un gran esfuerzo en la Provincia de Buenos Aires”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró este lunes que los casos de contagios de coronavirus​ en la ciudad de Buenos Aires "se multiplicaron por seis en los últimos 15 días", lo que significa "un crecimiento muy fuerte".

Así lo afirmó tras encabezar, junto al vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, el tradicional izamiento de la bandera en el 210 aniversario de la Revolución de Mayo, en la Plaza que lleva su nombre, en el centro porteño.

Pero luego, consultado por la polémica que se generó tras las críticas de Axel Kicillof a la gestión de María Eugenia Vidal​ -hechas el último sábado durante el anuncio de la prolongación del aislamiento social, preventivo y obligatorio-, Larreta defendió a su socia política.

Consultado en el canal América sobre lo que dijo Kicillof sobre la gestión que heredó en Salud en la provincia de Buenos Aires, Larreta contestó: "No es momento para discusiones políticas, no voy a entrar, no me voy a enganchar en una discusión política. Ahora si debo decir que tengo una valoración enorme por María Eugenia Vidal, ha hecho un gran esfuerzo en la Provincia de Buenos Aires. Una provincia que tenían postergaciones de décadas, y ella salió adelante, le puso una dedicación enorme, una entrega".

"Yo a Maria Eugenia la valoro muchísimo pero no voy a entrar en peleas políticas porque no viene al caso. Es momento de trabajar juntos abocados a la pandemia. María Eugenia además ha sido muy solidaria conmigo en este tema también y yo la valoro mucho y lo dejo bien en claro”.", dijo el jefe de Gobierno porteño.

Volviendo al tema de la pandemia, dijo que "en los últimos 15 días los casos se multiplicaron por seis si tomamos los datos de ayer".

Dijo que "no sabe" si ya se esta atravesando el pico", pero que estima que los casos"van a seguir creciendo" en los próximos días.

"Uno de los sectores más sensibles son los barrios vulnerables, pero los casos están aumentando en toda la Ciudad", agregó.

Asimismo, dijo que en los barrios vulnerables están "aumentando la asistencia alimentaria y repartiendo elementos de higiene".

"Hoy tenemos viviendo en hoteles 1300 personas que están aisladas y ayer inauguramos el centro mas importante de aislamiento en Costa Salguero con 700 camas", agregó.

Al ser consultado sobre cómo será esta nueva etapa de la cuarentena, Rodríguez Larreta dijo que "el objetivo es cuidar la salud de la gente, como siempre fue el objetivo".

