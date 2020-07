Horacio Cabak, sin filtro contra una legisladora oficialista: “No estás de licencia”

La nueva cuarentena estricta ya está en marcha en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Mientras se intenta bajar la cantidad de contagios de coronavirus, crecen los efectos negativos sobre la economía y algunos sectores de la sociedad utilizan las redes sociales para expresar su opinión. Los tuits de Horacio Cabak generaron repercusión.

Lo cierto es que tanto políticos como personalidades del espectáculo utilizan las redes sociales para mostrar cómo están viviendo la cuarentena y expresar puntos de vista al respecto. En esta oportunidad, Horacio Cabak se cruzó con una legisladora oficialista por sus tuits.

“Acabo de terminar el segundo rompecabezas de esta cuarentena. Cuántos más vendrán?”, publicó en Twitter la diputada nacional, Gabriela Cerruti. Junto a su mensaje acompañó una imagen del puzzle terminado. Ese mensaje tocó fuerte al conductor de televisión, Horacio Cabak, quien no tardó en responder con el siguiente mensaje.

Hay algo que te quiero decir y no me animo”. Además, agregó: “Dos rompecabezas = Un IFE”. En una tercera publicación, puso: “Un rompecabezas = un bono para personal de salud (que todavía no cobraron)”.

Lejos de finalizar, el conductor de “La jaula de la moda” disparó sin filtro contra la legisladora.

“Todos tenemos derecho a disfrutar de nuestro tiempo libre. En privado. Este mensaje tiene todos los NO. No me sobra el tiempo siendo diputada. No me sobra la plata. No me importa cuanto dure la cuarentena. No estas de licencia con goce de sueldo. No la estamos pasando bien”, escribió.