Alfonsín, a Juntos por el Cambio: "Ese documento prueba la escasa calidad de parte de la dirigencia política"

El dirigente radical Ricardo Alfonsín se refirió al documento que publicó Juntos por el Cambio luego de que se conociera el crimen del ex secretario presidencial, Fabián Gutiérrez. "Prueba la escasa calidad de parte de la dirigencia política", consideró.

"Fue una barbaridad el documento y pone en evidencia el poco apego que tienen esos dirigentes a los valores de la República, como no tergiversar la realidad en el debate público, no sembrar odio, no sembrar rencores, no sembrar sospechas infundadas", argumentó el radical.

Para Alfonsín, la publicación de los dirigentes de la oposición demuestra que carecen "de lealtad republicana" y que "no están a la altura de las circunstancias". "Lo digo con mucho dolor por mi partido", señaló.

Algunos dirigentes de la oposición tomaron distancia del comunicado de Juntos por el Cambio. Tal es el caso del presidente del interbloque de diputados, Mario Negri, tomó distancia del comunicado emitido el sábado por ese espacio político en relación al asesinato de Fabián Gutiérrez, y, tras señalar que no participó de su redacción, dijo que él hubiera "esperado un par de horas" y consideró que la causa no tiene elementos para pasar a la órbita federal, como había reclamado la coalición.

"No tienen por qué consultarme a mí, obviamente; yo, a lo mejor, hubiera esperado un par de horas, pero eso lo digo a título personal", aseveró Negri en una entrevista que concedió anoche al canal América TV, en la que también dijo no creer que la causa "sea de jurisdicción federal". aunque sí coincidió en que hubiese sido "mejor" que la fiscal Natalia Mercado "se apartara" del expediente.

En tanto, el exministro del Interior de la gestión de Cambiemos, Rogelio Frigerio, representante del ala más moderada del PRO, y asociado a la pata peronista que dirige el extitular de la Cámara baja Emilio Monzó, planteó que "hay que salir de las grietas".

"Hay que tener un comportamiento responsable y moderado, sobre todo en este contexto tan difícil de la pandemia", aseveró el exfuncionario en diálogo con la radio La Once Diez.

En igual sentido se había manifestado el exjefe de la bancada PRO en la Cámara baja, Nicolás Massot (también bajo el ala de Monzó) al señalar que "hay que evitar engrietar a la Justicia" y sostener que, en el caso del asesinato de Fabián Gutiérrez, exsecretario de Cristina Fernández de Kirchner, "no se puede afirmar ni descartar nada", sino que "hay que darle tiempo" a la investigación judicial.

