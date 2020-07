Duras críticas de la oposición a Mario Ishii: “Nos costó tanto derribar los búnkers que encontrarse con un intendente encubriéndolos duele”

El intendente de José C. Paz fue grabado cuando reconocía que protegía a los vendedores de droga. El video se viralizó en las redes sociales

Los principales referentes de la oposición se pronunciaron este sábado tras las polémicas declaraciones del intendente de José C. Paz, Mario Ishii, y pidieron que la Justicia y el gobierno bonaerense actúen rápido “en contra de las mafias”.

“Nos costó tanto derribar los bunkers, bajar el crimen y meter a los narcos tras las rejas, que encontrarse con un intendente encubriéndolos duele”, planteó la presidenta del PRO, Patricia Bullrich a través de las redes sociales.

En la misma sintonía, algunas horas después el jefe del bloque macrista en Diputados, Cristian Ritondo, planteó que “haber puesto todo nuestro esfuerzo en perseguir narcotraficantes, desbaratar bandas y derribar sus búnkers, para que un intendente cuente cómo los protege desanima y preocupa mucho”.

Ambos coincidieron en que el gobernador Axel Kicillof debería “actuar rápido” y señalaron que “la lucha contra el narcotráfico debe contar con la colaboración de todos los dirigentes del país”.

Ishii fue filmado, hace un mes, mientras mantenía un fuerte cruce en la calle con un grupo de empleados de su municipio que trabajan en el sector de la Salud, y que pedía mejores condiciones laborales. En el mencionado video, a Ishii se le oye decir: “Yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias”.

Ante las repercusiones de sus dichos, Ishii explicó que “tomaron una sola parte de lo que dije con una intención maliciosa” y lamentó que “esa frase sea inadmisible”.

Desde el radicalismo, el diputado Mario Negri planteó que elegir entre “derribar búnkers o proteger a los dealers” es una “decisión moral simple”. “Sin embargo, hay sectores de la política que tienen naturalizada la relación promiscua con el delito”, disparó.

El diputado Álvaro Lamadrid denunció que “la peor herencia del Kirchnerismo fue la instalación definitiva del narco en la Argentina” y que “Ishii confiesa esta asociación narco”.

El Comité Nacional de la UCR enfatizaron que el intendente “debería someterse a una investigación judicial para aclarar este hecho”.

Le reclamaron al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y a su ministro de Seguridad, Sergio Berni, que “tomen las medidas correspondientes al caso para combatir realmente las mafias de la droga”.

Por su parte, el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, dijo que las declaraciones del intendente peronista “son la triste y mafiosa evidencia de la convivencia y connivencia entre narcotráfico, política, justicia y fuerzas de seguridad”. Y agregó: “Consecuencia: pobreza estructural, inseguridad y la pérdida de vida de pibes y familias enteras”.

Tras la viralización del video, Ishii aclaró además que desde hace dos meses intervino el área de Salud de su municipio "ante diferentes irregularidades", y que el video en cuestión "es de hace un mes".

“No protejo la venta de falopa, para nada, al contrario, yo tengo un hospital mental y terapéutico donde ya sacamos 200 chicos con problemas de adicción de alta”, y remató: “Ojalá pudiese fusilar a los que venden droga”.

En un comunicado publicado por la Municipalidad de José C. Paz señalaron que “el intendente les recordó a los empleados que no los separó preventivamente de sus funciones, por el contrario ‘los bancó’ al no dejarse llevar por los rumores lanzados en redes sociales, que acusaban al personal afectado al sistema de ambulancias de vender psicofármacos en forma ilegal”.

Con información de www.infobae.com