La oposición vuelve a la carga contra la reforma judicial: «No es un tema urgente y prioritario»

El diputado y presidente del bloque de la Coalición Cívica en Diputados, Maximiliano Ferraro, se refirió este jueves al proyecto de ley de reforma judicial que impulsa el Gobierno nacional. En este sentido, remarcó que esta propuesta «cambia las reglas de juego» de la Cámara de Diputados. También consideró que «no es un tema urgente y prioritario» en el contexto actual de la Argentina.

En diálogo con el programa “Todos Juntos” de Fernando Carnota por Radio Rivadavia, Ferraro detalló que “la reforma judicial cambia las reglas de juego y la manera en que veníamos funcionando en la Cámara». En cuanto a la crisis que afronta el país en el marco de la pandemia por coronavirus, señaló que «no es un tema urgente y prioritario, sí es prioritario la justicia y no la impunidad”.

De esta forma, el legislador que forma parte de la actual oposición, afirmó hoy que discutir ese proyecto que pretende aprobar el Gobierno»no es lo urgente ni prioritario» en el marco de una escenario «difícil en lo sanitario y en la economía«. Asimismo, explicó que “el Congreso no está parado”, en el marco de la cuarentena y que “hay reuniones informativas, se siguen trabajando en proyectos”.

“En esto queremos ser muy claros: no hay posibilidad alguna que un tema como la reforma judicial que no es un tema prioritario y que a la vez persigue un claro objetivo de impunidad o de quebrantar jueces, se trate vía virtual», destacó Ferraro. En este sentido, completó “es un tema muy importante que no podemos permitir que cada uno hable 2 o 3 minutos en sus intervenciones».

Respecto de la situación de Juntos por el Cambio, el diputado coincidió con las declaraciones de referentes de su sector, quienes manifestaron que el expresidente Mauricio Macri no es el único dentro del espacio. «En JxC hay distintos tipos de liderazgo. Macri es un ex presidente y aporta desde su experiencia, pero hay liderazgos de Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, o la que surja del propio radicalismo», señaló.

Con información de www.elintransigente.com