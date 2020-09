Nueva entrega de la asistencia alimentaria

Este refuerzo se destina a las familias rafaelinas que hoy se encuentran en una situación económica crítica como consecuencia de la pandemia.

Cabe destacar que es una tarea en donde participan muchas áreas del Municipio que se ponen a disposición y demuestran el compromiso para con la sociedad rafaelina. Además, en el operativo se cuida cada detalle de seguridad, como barbijo y alcohol tanto para los beneficiarios como para todo el equipo que participa.

Entrega

Teniendo en cuenta las recomendaciones de distanciamiento social, la modalidad continuará siendo de forma descentralizada y según la terminación del número de documento del titular del beneficio.

De esta manera, el calendario de entrega será el siguiente: El martes 22 de septiembre lo podrán retirar los documentos finalizados en 0, 1 y 2; el miércoles 23, documentos finalizados en 3, 4 y 5 y el jueves 24, los documentos finalizados en 6, 7, 8 y 9. El horario de la entrega será de 8 a 12.

Es de primordial importancia aclarar que sólo se realizará la entrega a las personas titulares de la asistencia que se acerquen con el DNI y de forma personal, teniendo en cuenta el día por la terminación del mismo. Los únicos exceptuados serán las personas mayores de edad por ser de riesgo y las personas con discapacidad.

Lugares

Los tres lugares elegidos serán: El Hongo del Club Ferro para los barrios situados al Oeste de la Ruta Nacional 34; la Oficina de Asistencia -sita en Santos Vega 435- para los barrios ubicados al Este de la Ruta 34 y al Sur de bulevar Roca y avenida Santa Fe; y la Sociedad Rural para los barrios comprendidos al Este de la Ruta 34 y al Norte de bulevar Roca y avenida Santa Fe.

Requisitos

Para poder acceder a este beneficio los requisitos son: No ser beneficiario de la Tarjeta Alimentar, no tener un empleo formal y no recibir las viandas que se retiran en el comedor San Agustín (CIC, Barranquitas y 2 de Abril).