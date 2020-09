Irreconocible: Jujuy Jiménez se cambió al bando de las rubias y compartió su nuevo look

Jujuy Jiménez sorprendió a todos con su nuevo look. A través de su cuenta de Instagram, la modelo subió una serie de fotos con el pelo teñido de rubio y sus seguidores no tardaron en reaccionar.

“Hola”, escribió al lado de las imágenes en las que posó con un vestido y una bandana de colores. La publicación superó rápidamente los 50.000 likes pero los comentarios estuvieron divididos entre los que la apoyaron y quienes opinaron que no va con su estilo.

“¿En qué momento sucedió esto?”, “Sos una mezcla de Nicole con Angelina Jolie”, “Muy hermosa”, “Parecés Susana Giménez”, “Me diste ganas de teñirme así”, “Naa, el morocho te queda mucho mejor”, “Decime que eso es una peluca, posta no parecés vos”, “Te vi rápido y pensé que eras Lali Espósito”, “¿Nos querés matar?”, fueron algunas de las respuestas.

Y siguieron: “Banco a muerte a la nueva Sofi rubia”, “Ya no sos más la morocha argentina”, “Siempre diva, nunca indiva”, “Voy a tener que teñirme de rubio a ver cómo me queda a mí”, “Te queda re lindo”, “Volvé al morocho”, “Sos hermosa sin importar tu look”, “Con tus ojos ese color queda increíble”, “Decime que no es real”, entre muchos otros.