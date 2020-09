El baby shower de Sofía Zámolo desató la polémica y la modelo borró las fotos

Sofía Zámolo está a a la espera de una hija que llegará alrededor del 30 de octubre. En plena cuarentena, la modelo organizó un baby shower con sus amigas que desató la polémica luego de que publique las imágenes del evento en las redes sociales: no respetaron el aislamiento ni cumplieron con la distancia social.

En el posteo original de Instagram, la modelo escribió: “Antes que nada AVISO que mis dos amigas de la foto se hisoparon 2 veces antes de verme. Y mi hermana tanto como yo no sale ni vemos a nadie. Mis amigas de toda la vida me sorprendieron con este baby shower increíble. Amigas con las que crecí y me crié, algunas desde que nací, son como mi familia ya. Cada una me escribió una carta, obvio que me lloré todo. (Hormonas, más sensibilidad, más amor puro). Hicimos Zoom y recibí mucho amor para mí y para mi bebita”.

El evento de Sofía Zámolo causó indignación entre los usuarios de Instagram, quienes expresaron su desacuerdo ante el baby shower. Entre los comentarios se encontraban los siguientes: “¿Baby Shower en cuarentena? Irresponsabilidad total”. “¿Y los tapabocas?” “No sé si da para postear la foto. No se puede festejar, qué parte la gente no entiende”. “Estoy embarazada de 37 semanas también y venía siguiéndote. A mí también me hicieron mis amigas uno sorpresa pero por Zoom. No tendré esas fotos tan bonitas pero cuidé más de mi hija que vos”.

Las críticas hacia Sofía Zámolo fueron tan fuertes que la modelo decidió eliminar la publicación. Sin embargo, diversos medios y usuarios alcanzaron a sacar capturas de pantalla de las imágenes, que siguen siendo difundidas en las redes sociales y generando controversia.