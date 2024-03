Gianinna Maradona le dedicó una profunda carta abierta a Dalma: "Sos mi fiel soldado, mi guía, mi faro"

La relación que tienen Dalma y Gianinna Maradona trasciende la hermandad. Las chicas han logrado forjar un vínculo que va mucho más allá de lo que manda la sangre: son amigas, confidentes, cómplices y compinches. Esa relación se fue haciendo más y más fuerte con el paso de los años y al día de hoy, sienten que juntas son indestructibles.



Y aunque se ven con frecuencia y hablan a diario, Gianinna aprovechó la celebración del día del hermano en la Argentina para realzar los valores de su hermana mayor. Embargada por una gran emoción, subió imágenes junto a ella y escribió: "No tengo recuerdos de mi infancia sin vos, me compartiste tu mundo y me enseñaste mucho más de lo que te puedas imaginar. En mis risas y mis tristezas, en cada etapa de mi vida, mi más fiel soldado. Mi sis, mi dupla, la concentración en persona, mi medio limón, mi guía, mi refugio absoluto, mi cable a tierra, mi FARO".



"Te admiro cada día un poco más. Agradezco tenerte bien cerquita desde y para siempre. Gracias por seguir cuidándome como si fuese tu bebé, gracias por tu acidez que me hace estallar una y otra vez, gracias por no compartir pero bancarme a morir. Gracias por defenderme hasta de mi misma, por apagar mis sombras, abrazar mis caprichos. Te lo digo una vez más: Gracias por SER mi hermana, mi persona, la mejor tía/madrina para mi hijo, por permitirme ser la tía que quiero ser de tus hijas, la que lee mis miradas, mi cómplice de tentadas. TE AMO TITI. Soy muy feliz de compartir mi vida de tu mano! GRACIAS, GRACIAS y más GRACIAS! Vos y yo hasta el final, hasta que nos volvamos a encontrar con él".

Fuente: Paparazzi