Wanda Nara volvió a hablar sobre su salud y contó cómo se encuentra anímicamente: “No siempre estoy bien”

A fines de octubre, Wanda Nara confirmó que tenía leucemia. Este jueves, en el marco del lanzamiento de su último tema, “O bicho vai pegar”, la empresaria contó cómo sigue su salud y sorprendió con una reflexión acerca de cómo la impactó la noticia de la enfermedad.



“Estoy bien, siguiendo las indicaciones de mi médico. Controlada y cuidándome”, dijo en diálogo con LAM (América), al ser consultada acerca de su estado de salud.

Ángeles Balbiani quiso saber qué cambió en ella como persona al enterarse del diagnóstico. “No sé, yo soy una persona que siempre vive todo al máximo”, reflexionó.

Sin embargo, remarcó que la información se filtró mucho antes de lo que ella hubiera querido y aseguró: “Ese momento fue difícil”. “La verdad es que fue difícil porque la familia es a veces la que más sufre. Incluso más que la persona que está enferma. Y me tocó contenerlos porque, como cuento siempre, soy la fuerte de la familia, la que los tira para adelante y me puse una coraza y les demostré que estaba bien”, explicó.

Yendo más al hueso, Fernanda Iglesias destacó que siempre se mostraba bien anímicamente y quiso saber si tenía altibajos. “No, nadie está siempre bien, creo y yo tampoco. Soy humana. Pero cuando estoy mal, obviamente no voy a hacer una historia de Instagram o un posteo. Me guardo para mí y para mi familia y cuando estoy bien trato de mostrarme bien porque todo el mundo tiene problemas y no es necesario mostrarse así”, concluyó.

