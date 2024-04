Cande Tinelli recogió el guante y le contestó, sin filtros, a Tini

Tini presentó este jueves su quinto álbum de estudio, “Un mechón de pelo”, un disco profundamente personal y emotivo en el que explora sus más profundas emociones. Entre otras cuestiones, Tini habló de una vieja pelea entre su papá y Marcelo Tinelli y Cande Tinelli, ahora, salió a contestar.



Catarsis y sanación a través de la música: la verdad de la interna entre Marcelo Tinelli y Alejandro Stoessel

En “Ángel”, Tini aborda el difícil momento que vivió su familia tras el conflicto legal entre su padre, Alejandro Stoessel y Marcelo Tinelli. Todo comenzó (o terminó) en 2008, cuando Alejandro Stoessel, padre de Tini y amigo personal de Marcelo Tinelli le realizó un reclamo legal al conductor del Bailando.

El litigio, con millones de pesos en juego, reclamaba por la propiedad intelectual de la serie Patito Feo. Lo cierto es que Stoessel había sido director artístico de Ideas del Sur entre 2005 y 2009, y aseguraba haber tenido la idea original.

Eventualmente, Tinelli ganó el juicio y el monto que reclamaba Stoessel no trascendió. La amistad de años se quebró y la disputa entre Tinelli y Stoessel continuó por muchos años. De acuerdo a la canción de Tini, este juicio marcó profundamente a su padre, quien tuvo que exiliarse en España.



Tini cantó sobre el conflicto entre Alejandro Stoessel y Marcelo Tinelli.

Además, asegura que Marcelo Tinelli habría pedido que la producción de Violetta no contratara a Tini, pero los productores españoles desoyeron sus reclamos. “La verdad es que ni siquiera me querían contratar por ser la hija de él”, canta Tini. “2008, fue un viernes/Ojos que no ven, traición que no sientes/¿Judas dio el beso, cómo lo desmientes?”, continúa la canción.

Cande Tinelli se involucró en el escándalo entre su papá y Tini

En ese contexto, Cande Tinelli publicó dos historias en su Instagram personal. “Siento que están esperando que hable, pero yo ya no lucro con la intimidad y los dramas de mi vida”.



Cande Tinelli habló sobre el escándalo con Tini.

De esta forma, la hija de Marcelo Tinelli zanjó la cuestión: se hizo cargo de que la canción habla de algo que la toca de cerca, pero confirmó que no hablará del tema.



Fuente: Diario Show