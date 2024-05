Jey Mammón vivió un incómodo momento en el programa de Juana Viale al hablar sobre su denuncia por abuso sexual: "No es inocencia..."

Después de muchas dudas respecto al regreso de Juana Viale a la televisión, el domingo 12 de mayo, la nieta de Mirtha Legrand reapareció en la pantalla de El Trece y condujo “Almorzando con Juana”, ante la presencia de grandes invitados en la “mesaza”. Uno de las visitas que recibió la novia de Yago Lange fue la de Jey Mammón, quien vivió un incómodo momento al hablar de la denuncia por abuso sexual que recibió por parte de Lucas Benvenuto.

El incómodo momento de Jey Mammón en "Almorzando con Juana"



Tras anunciar su regreso a la pantalla chica, el comediante se sentó en la polémica mesa de la hija de Marcela Tinayre. A pocos días de haber perdido el juicio contra el joven que lo acusó de abuso infantil, en el que le pidió que se retracte públicamente y le reclamó una importante suma de dinero, el exconductor de “La Peña de Morfi” se refirió a las dificiles situaciones que atravesó en el último tiempo.

“La Justicia me declaró inocente…”, expresaba Juan Martín Rago, nombre real del actor, respecto al litigio que enfrentó con Benvenuto, tiempo atrás. Sin embargo, Mammón fue interrumpido por la periodista Valeria Sampedro. “Perdón, necesito intervenir. No es inocencia, lo que declara la Justicia es que la causa prescribió. Técnicamente, para aportar datos lo digo. Hay una cuestión que excede lo que pueda pensar y entender cada uno”, comenzó diciendo la conductora de “Arriba argentinos”.

Y continuó: “En una causa judicial alguien denuncia, en este caso Lucas Benvenuto en 2020, pero la investigación no avanza porque tanto la fiscalía como el juez entienden que pasó mucho tiempo, que el delito es viejo”.



Fuente: Diario Show