El ala dura de Juntos por el Cambio se exhibió fortalecida luego de la protesta contra el Gobierno

Nada cambió en la dinámica interna de Juntos por el Cambio luego de la fuerte repercusión del nuevo banderazo. Aunque es cierto que las movilizaciones masivas en todo el país fortalecieron la postura de los referentes del ala dura de la coalición opositora: la presidente del PRO, Patricia Bullrich, despertó ovaciones este lunes cuando apareció entre la multitud que estaba en los alrededores del Obelisco como si fuera una estrella de rock.

No estuvo, pero se hizo presente en Twitter el principal referente de los “halcones” de JxC, Mauricio Macri: “Queridos argentinos: las crecientes movilizaciones pacíficas, el coraje y la convicción de las personas que las acompañan, son la demostración de que a pesar de nuestros problemas actuales tenemos que ser muy optimistas respecto a nuestro futuro”, publicó horas antes de su aparición nocturna en el programa de TN de Joaquín Morales Solá.

Estuvieron en la calle, y se dejaron ver, otro miembro del sector de Bullrich como Hernán Lombardi junto al actor Luis Brandoni, y también los diputados Juan Manuel López y Mariana Zuvic, de la Coalición Cívica (CC), agrupación que no convocó formalmente a la protesta y pidió “no apropiarnos de una épica que nos pertenece".

La UCR apareció a través de declaraciones periodísticas como las de Mario Negri, titular del bloque de diputados, que no respondió los mensajes y llamados de Infobae, pero le aseguró a una señal de noticias que “si algún dirigente de la oposición se quiere hacer los rulos (por el éxito del banderazo), tiene que ir al médico”.

En el mismo sentido, Lombardi declaró que “la gente se autoconvoca y está equivocado cualquiera que se quiera arrogar” la importante adhesión de la gente y habló de “dos errores” que la oposición no debería cometer: “Creerse dueño de esto (por el banderazo) y hablar de candidaturas”.

Los “moderados” de JxC, como Horacio Rodríguez Larreta o María Eugenia Vidal, se mantuvieron en silencio, antes, durante y después del banderazo. Aunque el jefe de gobierno porteño, que no está de acuerdo con las movilizaciones callejeras en medio de la pandemia, admitió hace 48 horas que puede haber diferencias internas en la coalición.

Durante su intervención en el campus virtual de este sábado, Rodríguez Larreta afirmó que en la principal fuerza opositora “hay roles diferentes, algunos roles ejecutivos como el que me toca en la Ciudad”, e incluso destacó “el trabajo partidario que está haciendo Patricia (Bullrich)”. “Son roles complementarios y lo estamos haciendo bien”, aseguró.

Bullrich, que esta vez convocó oficialmente al 12O a través de un video en las redes sociales, calificó esta tarde de “convocatoria ciudadana” al banderazo y negó que la protesta multiplique los contagios: “Hace siete meses que tenemos no sólo COVID sino también un país cerrado -dijo-; nuestro país es el sexto del mundo con más casos (de coronavirus)".

Luego, en Twitter, publicó un video con las reacciones de la gente mientras avanzaba en su auto y un mensaje: “Mientras miles de comercios, empresas y fábricas cierran, la educación se cae a pedazos, hay una agenda de impunidad y avasallamiento a la democracia por parte del Gobierno. Con @maximilianoguer marchamos junto a miles de argentinos en todo el país”.

Hubo un importante contraste entre la forma en que el PRO se hizo ver en la calle y los matices que se registraron en el resto de la coalición opositora. De por sí, la principal figura del radicalismo que habló sobre el tema fue su presidente, Alfredo Cornejo, y a través de Twitter: “Parte de ciudadanía volvió a manifestarse en forma pacífica para expresar su descontento con el Gobierno -dijo-. Ni un solo funcionario se hizo eco de los reclamos. Los argentinos necesitamos escucharnos más para sacar el país adelante”.

Los vaivenes opositores alrededor del banderazo también se pusieron en evidencia en la Coalición Cívica. Su fundadora, Elisa Carrió, aclaró en una entrevista con Jorge Lanata de este domingo que ella no convocaba a la marcha y que cada uno decidiría “según su conciencia”, aunque desalentó la concurrencia a la movilización opositora al advertir que “el que se radicalice está jugando contra la Argentina, ya sea por derecha o por izquierda”.

Poco antes del inicio del banderazo, la agrupación difundió un comunicado de prensa en el que afirmó: “Hoy la sociedad argentina se volvió a expresar, una vez más ejerció su legítimo derecho ciudadano e hizo oír su voz. Celebramos que dichas manifestaciones se hagan en paz y sin violencia. Esta marcha de hoy le pertenece a la gente que, como en otras oportunidades, nos marca el camino. Toda la dirigencia política con humildad debe escuchar, acompañar y no mirar para otro lado. No podemos apropiarnos de una épica que no nos pertenece”.

Y concluyó: “Desde la Coalición Cívica compartimos muchos de los valores e ideas que se expresan en estas manifestaciones: justicia, libertad, República, no violencia”.

El jefe del bloque de diputados de la CC, Maximiliano Ferraro, admitió a Infobae que no concurrió al banderazo porque tenía “algo programado de antes” e insistió: “Hay que ser respetuoso de la gente que se manifiesta. Es parte de la vida en democracia”.

Sin embargo, desde el mismo partido, los diputados Juan Manuel López y Mariana Zuvic estuvieron esta tarde en la zona del Obelisco y no tuvieron problemas en posar ante las cámaras. “Nos alegra ver una sociedad movilizada y en paz, que la gente siempre nos marcó el camino; ojalá el Gobierno también la escuche”, sostuvo López a Infobae.

