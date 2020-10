Dólar: economistas remarcan la «necesidad de una devaluación» y la falta de «credibilidad» de Alberto Fernández

Ante el aumento en la brecha entre el peso y el dólar, algunos economistas salieron a reforzar el pedido al Gobierno nacional para que tome un rumbo que genere «confianza». Hablaron de la necesidad de inversiones que puedan crear las condiciones necesarias de «credibilidad» en la gestión. Entre ellos, Carlos Melconián dijo que el presidente Alberto Fernández “debe emitir señales”.

Varios especialistas hablaron este fin de semana sobre el rumbo económico del Gobierno. Todos coincidieron en el efecto de la «desconfianza» en Argentina, la falta de «credibilidad» y un mercado cambiario férreo, que no muestre incertidumbre. Además de Melconián, salieron a hablar Juan Carlos de Pablo y Miguel Kiguel. Las declaraciones fueron consignadas por la agencia NA.

Para el ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian, en la Argentina hay una «devaluación permanente que intenta que no haya un atraso con la inflación». De acuerdo a su interpretación, «mientras no haya reglas de juego, derecho de propiedad, un sistema judicial independiente, liderazgo político, consenso, un Gabinete que sepa quien manda», los países emergentes «sin política macroeconómica tienen que tocar su moneda».

Sobre la devaluación, que tanto dolores de cabeza le produce a Alberto Fernández, el economista Juan Carlos de Pablo sostuvo que «la devaluación en estas condiciones no es una opción, es una necesidad». Asimismo aclaró que debe hacerlo «dentro de un conjunto de medidas», insertas en un plan. Además, habló de la credibilidad. “Quiere decir que dejes de comprar dólares al precio que sea», sentenció.

Por último, quien también salió a dar su análisis fue el economista Miguel Kiguel. Expresó su preocupación porque percibe que «hay mucho nerviosismo». Sobre el dólar blue dijo que «refleja una gran incertidumbre». Enfatizó la «falta de respuesta por parte del Gobierno», dado que es «pasivo, diciendo que no pasa nada». Y concluyó: «Estamos viendo que un dólar blue tan alto en términos de poder adquisitivo no se veía desde los años 80″.

Con información de www.elintransigente.com