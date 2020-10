Ángelo de Bake Off le declaró su amor a Leti Siciliani y ella le respondió con todo (posta)

Reapareció Ángelo de Bake Off, le envió unos mensajes de amor a Leti Siciliani y sus fans explotaron de felicidad en las redes sociales.

Sin dudas que Bake Off dejó un agujero oscuro en el corazón de los fanáticos pero gracias a Masterchef Celebrity ese dolor pudo disminuir un poco. Uno de los participantes del reality de pasteleros más querido fue Ángelo Pedrazzoli y el joven mandó un mensaje de amor que dejó mudos a todos sus fans.

“Vamos Leti, te amo”, fue lo que escribió desde su cuenta de Twitter Ángelo dedicado a la hermana de Griselda Siciliani. Sorprendida por el repentino mensaje Leti contestó con mucho humor y picardía: “¿Qué? ¿Cómo? ¿Esto es real? No juegues con mis sentimientos”.

El ex Bake Off no se achicó y también le volvió a responder con mucho cariño: “Te juro que es real Leti”. Obviamente las redes sociales estallaron con el intercambio de los jóvenes y un sin fin de mensajes que recibieron de sus fans.

Es más, orgulloso por los mensajes que recibió por parte de Leti, Ángelo hasta remarcó que la joven le respondió una story de su cuenta de Instagram: “¿Y ustedes pobres?”. A pesar de la ilusión que generó el intercambio de mensajes entre ellos, Leti salió a aclarar el tema.