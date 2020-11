En Rafaela lo que vale son los muertos, los otros números son mentirosos

Ayer se registraron tres nuevos fallecidos. Como venimos sosteniendo desde hace meses, sin testeos serios ningún número se puede tomar en cuenta, ya que las cifras carecen de rigurosidad científica. La realidad es que hay muchísimos contagios y que todo lo que digan las autoridades se tiene que tomar con pinzas.

LOS NÚMEROS DE LA MENTIRA O EL "VENDER HUMO"

La provincia de Santa Fe confirmó este martes 1757 casos de coronavirus , de los cuales 155 se reportaron en la ciudad de Rafaela.

De esta manera, la ciudad registra 947 casos activos coronavirus y un total de 3778 casos desde el comienzo de la pandemia. Destaca el número de 2767 recuperados en la ciudad, desde el inicio de la pandemia.

Por otra parte, durante la jornada se reportaron 85 fallecidos en la provincia, volviendo a registrar otro récord de decesos. De las 85 victimas mencionadas, tres eran oriundas de Rafaela . Estos son dos masculinos de 70 y 72 años y una mujer de 65 años de edad.



«Es tiempo de ciencia y no de rumores»



Además el Dr. Racca, habló que algunos pacientes han consumido medicamentos para animales por recomendaciones de terceros “Las formulaciones veterinarias no son para uso en humanos. Estamos viendo algunos pacientes que por cuenta propia por recomendaciones de terceros usan formulaciones veterinarias. No recomendamos el uso de medicación que no esté avalado por Ministerio de salud”



“Si una persona va usar un tratamiento que no está en este protocolo, debería ser en un estudio investigación y no en otra condición. Recordemos que hay muchas recomendaciones de terceros que pueden producir más daño que benefició. Es tiempo de ciencia y no de rumores” agregó.



¿Datos precisos?

Casos positivos hoy: 155

Casos positivos activos: 947

Personas aisladas: 2427

Total desde el comienzo de la pandemia: 3778

Total Recuperados: 2767

Fallecidos:64

¿Situación actual del Hospital?

Camas generales

Camas generales covid positivo: 29

Camas generales covid sospechos: 8

Camas UTI (Unidad de Terapia Intensiva)

Camas UTI covid positivo: 24

Camas UTI covid sospecho: 0

Asistencia Respiratoria Mecánica: 22

