Scaloni y un problema familiar que prefirió no hacer público

En la primera respuesta de una conferencia de prensa en la que se le preguntó por la buena actuación y del triunfo de la Selección en Perú, Lionel Scaloni sorprendió a todos con su respuesta: "Antes que nada, quería dedicarle el triunfo a mi esposa y a mis hijos. Hemos pasado una semana complicada".

El técnico de la Argentina también es papá de dos nenes, Ian, de nueve años, y Noah, de cuatro años y pico. Son la devoción del matrimonio que comparte con su mujer de toda la vida. Ese círculo íntimo vive en Mallorca y en la última semana sucedió un tema familiar, que el DT prefirió no contar los detalles.

La emoción de Lionel tiene que ver con lo que ocurrió en España en los últimos días, pero también con que el entrenador lleva 65 días sin ver a sus hijos. Una vez que se confirmó el comienzo de las Eliminatorias, el DT dejó el departamento familiar donde había pasado gran parte de la cuarentena. Y donde había posteado una foto jugando con sus hijos en el living de su casa, con el #Quedateencasa que se hizo tendencia en el comienzo de la pandemia.

Este miércoles será el reencuentro familiar. Scaloni, quien le había contado a Olé en diciembre del 2019 que tenía la idea de que su familia se mudara a la Argentina, no pudo hacer la mudanza por todo el tema del Covid. Primero estuvo el confinamiento en España y luego, cuando la situación en Europa mejoró, todo se hizo cuesta arriba en nuestro país. Entonces, el plan se frustró.

Cuando está en España, su familia es todo para el entrenador nacido en Pujato: "No salgo mucho de lo familiar. Me manejo con mi esposa y mis hijos. Llevo a los nenes al colegio, vuelvo, los llevo a jugar al fútbol, que me vuelvo loco con el más grande. Me vuelvo loco (enfatiza). Quiero que ya meta goles todos los partidos", decía en la nota Olé, en la que contaba lo difícil que es vivir lejos de ellos y cómo lo canalizaba.

Scaloni aprovechó el chárter en el que la mayoría de los jugadores volvieron a Madrid, para regresar a España y poder abrazar a los suyos en este difícil momento. Serán días especiales luego de tanto encierro en el predio de Ezeiza, que no sólo fue su lugar de trabajo sino también su casa desde que el 15 de septiembre arribó al aeropuerto.

Fuente: ole.com.ar