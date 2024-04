Miami Open: Sinner se consagró en el Masters 1000

En el Hard Rock Stadium por la final del Miami Open, Jannik Sinner se impuso contra su rival Grigor Dimitrov por 6-3 y 6-1 en una hora y 13 minutos de juego para consagrarse en el Masters 1000 y le arrebató el segundo lugar del ranking ATP a Carlos Alcaraz.

Luego de las derrotas en finales pasadas, en las ediciones de 2021, con Hubert Hurkacz, y 2023, ante Daniil Medvedev, el italiano pudo romper su mala suerte en Miami para conquistar el Masters 1000, con un desempeño excelso desde el primer minuto hasta el último de la final disputada este domingo.

"Me siento muy orgulloso del resultado", expresó luego del partido el italiano. "Comencé sufriendo un poco esta semana. No tuve demasiado tiempo para adaptarme a esta pista, sabía que iba a ser complicado al principio. Me fui sintiendo mejor conforme ha avanzado el torneo, la actuación de hoy ha sido muy buena, y estoy orgulloso por cómo he gestionado la situación. No era sencillo, así que fueron dos grandes semanas", comentó.

Al término de los primeros tres meses del año, Sinner sumó 3.900 puntos, y con su clasificación asegurada para las ATP Finals de Turín -10 al 17 de noviembre-, mañana ascenderá al segundo puesto del ranking ATP, dejando en el tercer escalón a Alcaraz. Con el triunfo de esta tarde sumó además su victoria número 24 en sus últimos 25 enfrentamientos, marcando uno de los mejores inicios de año de su carrera tras las consagraciones en el Australian Open y el ATP Rotterdam.

En los últimos seis meses, Sinner consiguió cinco títulos (Pekín, Viena, Open de Australia, Rotterdam y Miami) y a sus 22 años, se posiciona como una de las promesas más grandes para el tenis mundial.

Fuente: filo