Patricia Bullrich: “El velatorio estuvo armado como un espacio de aprovechamiento demagógico del Gobierno”

El jueves por la noche, la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, opinó sobre la organización del velorio de Diego Armando Maradona y sobre el accionar del Gobierno nacional. Al respecto indicó que no asistieron figuras de la oposición porque “el velatorio no está armado como un espacio para que todos los argentinos lo puedan ir a despedir sino que está armado como un espacio de aprovechamiento demagógico del Gobierno”.

En declaraciones a La Trama del Poder por LN+, la presidenta del PRO aseguró que vivió “todo con una tristeza” porque muy importante para la Argentina despedir a Maradona. “Viví lo de hoy como una gran frustración porque el Gobierno utilizó la demagogia desde el primer momento. Dónde llevamos a Maradona, a un lugar donde sólo podemos estar nosotros, donde no pueden ir otros”, apuntó la ex funcionaria.

“No sé, me imagino qué hubiera pasado si hubiera ido el ex presidente de Boca o el ex presidente de la Nación a ese lugar”, agregó en referencia a Mauricio Macri. Cabe destacar que ningún funcionario de Juntos por el Cambio estuvo presente en Casa Rosada y sobre ello Bullrich explicó que no concurrieron “porque el velatorio está armado como un espacio de aprovechamiento demagógico del Gobierno”.

“El Gobierno lo arma, el Gobierno pone la escena, dice pongo tal pañuelo y no pongo otro, puede venir tal persona y no otra. La demagogia fue la primera decisión del presidente de la Nación hacerlo en la Casa de Gobierno”, completó al exministra. En ese sentido apuntó: “La Casa de Gobierno además de ser un lugar inadecuado para un velorio de este tipo es un lugar que estaba tomado y copado por el kirchnerismo, por sus banderas”.

Barrabravas presentes en el velorio

“Era un lugar de las barras, a las dos de la mañana entró (Rafael) Di Zeo y Mauro Martín se montó en la estatua de Belgrano y desde ahí dirigió toda la movilización. La movilización la dirigió toda la barrabrava de Boca”, afirmó Patricia Bullrich. Por último señaló: “Se vio cuanto tomaron el Patio de las Banderas y la Casa de Gobierno y luego cuando la Policía de la Ciudad tuvo que decir que ya no entra más nadie, entraron con violencia”.

Con información de www.elintransigente.com