Juan Grabois: “Se equivocó compañero Presidente en sacar el IFE”

Juan Grabois se mantuvo en silencio durante más de un mes. Su última aparición pública había sido cuando intervino en el conflicto de la familia Etchevehere representando a Dolores en la disputa por un predio en una estancia en Entre Ríos que ocupó durante días y que aprovechó para el lanzamiento del Proyecto Artigas, una iniciativa agroecológica que enmarca cuestiones económicas, políticas y problemáticas relacionadas al acceso y el trabajo de la tierra. Pese a ser un militante oficialista se guardó estas últimas semanas una batería de críticas hacia la gestión de Alberto Fernández que expuso públicamente este lunes en un raid mediático. Según afirmó el propio dirigente social, estos cuestionamientos lo hizo “puertas adentro” del Gobierno, pero ante la falta de respuestas decidió salir a hablar. Enojo por la suspensión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), dolor por el aumento de la pobreza y la indigencia y advertencia al Frente de Todos.

El referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) asumió que “fue un año irreal” -”una crisis que excede a la Argentina”- y que “no hay un manual de cómo gobernar en pandemia”, sobre todo teniendo en cuenta que en el país “hay una oposición de derecha muy jorobada”. “Yo tengo una posición política de acompañamiento del Gobierno y de oposición al gobierno anterior, pero hay algo que nosotros no podemos dejar de ver: la única verdad es la realidad, acá aumentó la pobreza, aumentó la indigencia, los jubilados no están mejor están peor y eso es responsabilidad del Gobierno Nacional”, arremetió contra el desempeño de Alberto Fernández y centralizando la crítica en la discontinuación del IFE.

“Sacar el IFE es ver la realidad con el Excel y mirando más a la señora del Fondo Monetario Internacional que a la señora del barrio, eso es invertir la escala de prioridades”, manifestó Grabois quien incluso comparó con cómo abordó este tema Jair Bolsonaro, quien ideológicamente está en las antípodas de su ideología. En efecto, afirmó que el IFE fue “un ingreso bajo comparado con Brasil donde Bolsonaro puso 120 dólares por mes a 60 millones de brasileros”.

En declaraciones a C5N además trazó el paralelismo con el otro programa emblema del Gobierno argentino en plena cuarentena: la Asistencia al Trabajo y la Producción. “La política de ATP fue gorda, para 2 millones de trabajadores se gastó la misma plata que para 9 millones personas. ¿Qué había en el medio? Empresas”, analizó.

Para Grabois en las autoridades gubernamentales “no hay conciencia de la realidad, de lo que está sufriendo la gente”. “Como que el Estado es un botín, hay peleas de bandas por el botín, eso hay que ordenarlo y lo tiene que hacer la conducción del Ejecutivo, como tiene que ordenar una política de ingreso”, continuó cuestionando al Presidente.

“Hago la crítica puertas para adentro durante un mes y después lo empiezo a decir porque un dirigente social que no denuncia esos números y que no denuncia que hubo un aumento de la pobreza que se podía haber evitado y que hay que evitar que se mantenga en estos niveles -44% es una aberración-, 4 millones de personas que no tienen para comer -10% de indigentes-; si un dirigente social no denuncia esto, ¿Para qué están las organizaciones sociales?”, argumentó el titular de la UTEP.

Grabois cuestionó además no solo el aumento de la pobreza, sino también el de la desigualdad. “Los ricos tienen más y los pobres tienen menos”, resumió. “Le pido al Presidente que se ponga a hacer números de estos índices de pobreza y de indigencia, de los jubilados, cómo va a abordar para que tenga una resolución digna para el año que viene”, reclamó.

No obstante, reafirmó que “lo volvería a votar a Alberto”, pese a las críticas que deslizó ayer en varios medios de comunicación. “Estamos en una situación de degradación que sin entrar a buscar culpables, habida cuenta del desastroso gobierno de Mauricio Macri y de la situación excepcional de la pandemia, todo bien pero hay que abordar con mas seriedad de la que se abordó. Pareciera que hace un año había hambre y ahora parece que no hay más”, ironizó.

Como dirigente social resaltó que su rol como el de otros dirigentes debe ser decir: “Se equivocó compañero Presidente en sacar el IFE, se equivocó más en haberlo sacado sin tener una política alternativa y se equivoca triplemente si intenta darle un maquillaje de marketing a una política muy restrictiva en términos de distribución del ingreso para los sectores populares”.

Pese a la crudeza su planteo para con la gestión de gobierno aclaró que se trata de “un planteo con propuestas” y que viene “con un voto de confianza y de esperanza de que el año que viene va a ser mejor”. Aunque enfatizó que si no tiene “margen para plantear estas cosas”, no tiene “nada que hacer”: “Si la política no logra revertir esta situación, la política no sirve; la política está para pelear contra la injusticia social”.

¿Grabois amenazó con irse del Frente de Todos? Ante la consulta del periodista Juan Amorín, respondió: “Puede ser”. “¿Para qué haces política si no lográs revertir esto? Vos tenes que estar llorando si estos son los números por mas que la pandemia, la no pandemia, Macri y no Macri, te tiene que doler y ese dolor se tiene que transformar en una medida contundente que le garantice a la mitad de los que cobraban el IFE -que son pobres de toda pobreza- que todos los meses van a tener un mango en el bolsillo”.

De lo contrario, el referente del MTE no cree que haya estallido social, pero si “mucha gente que sufra”. “Algunos de los que tienen el Excel de los números ven más a Kristalina (Geogieva) que a doña Rosa”, volvió a apuntar contra el Gabinete quien coincide con Cristina Kirchner en que “hay funcionarios que no funcionan”.

Consultado sobre si sus cuestionamientos a Alberto Fernández pueden ser “funcionales” a la oposición, respondió: “Pindonga. Funcional a la derecha es que el año que viene nos encontremos con estos porcentajes de pobreza y que la gente que puso su votito con ilusión se enoje, que se enoje nuestra gente. Porque los otros ya están enojados, la derecha y los sectores concentrados de poder ya sabemos lo que son, el problema es si nuestra gente ve que en su bolsillo no se resolvieron las cosas”.

Grabois insistió en que espera “que Alberto y Cristina hagan el mejor gobierno de la historia del país”, pero aclaró que “el momento para tomar conciencia” es “ahora, no dentro de cuatro meses”. “Si el macrismo se fortalece sobre la base de los errores del gobierno popular la vamos a pasar muy mal. Para que los que están en frente no vuelvan ese número del 44% (de pobreza) tiene que bajar”, advirtió.

También manifestó su descontento porque desde el Gobierno hay “un intento de quedar bien todo el tiempo con ciertos factores de poder que nunca van a apoyar un gobierno popular”. “No lo puedo entender”, lamentó y apuntó contra el FMI: “¿El Fondo Monetario Internacional ahora tiene rostro humano de nuevo? No es que acá no pasó nada y el Estado argentino tomó deuda normalmente, acá hubo un delincuente que tomó deuda para financiar su campaña pero el que puso la plata fue el FMI a sabiendas de que era en contra del pueblo argentino. ¿La vamos a dejar pasar?”, se preguntó e ironizó: “¿Tenemos que estar agradecidos de que nos van a dar un plazo de gracia y un interés un poco más bajo? ¿Tenemos que permitir que nos digan que tenemos que bajar el déficit con 44% de pobreza?”.

Pese a su enojo al concluir la entrevista remarcó que “no es que está todo mal”, hay “muchas cosas que están bien” como por ejemplo el impuesto a la riqueza, pero percibe que en el Gobierno se avanza en determinados temas con “cierta lentitud” y “no siento que lo estén sufriendo como lo sufre la gente”.

Con información de www.infobae.com