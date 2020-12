Se viene el Ministerio de la Menstruación, obvio con nuestros impuestos

¿Menstruación regulada por el Estado? ¿Día libre pagado por el Estado porque me duelen los ovarios? Cien funcionarias se reunieron vestidas de rojo para debatir sobre la Justicia Menstrual. Y me indigné

Dos fotos bastaron. Me indigné. El país -o mejor dicho, quienes nos gobiernan- sintetizado en esas dos imágenes que se convirtieron en dos bofetadas.

La primera la vi en redes sociales. Fue una placa con fondo verde: “Aborto gratis. Cirugía de cambio de sexo gratis. Para los niños con cáncer seguimos juntando tapitas”. Esto es aborto versus quimioterapia para niños y adolescentes. No pude soportarlo.

El sábado me encontré con Betty Resnik, coordinadora de Relaciones Institucionales de Fundación Garrahan, y le dije que me indignaba que en este momento de la Argentina con hambre, pobreza, 41 mil muertos por COVID-19, el Ministerio de Salud esté pensando en poner el aborto gratis. No creo que sea un tema para discutir en medio de la pandemia. Colaboro con el Garrahan desde hace años, y no puedo creer que la salud de los niños no sea una prioridad. Me pregunto por qué si el ministerio va a dar dinero para el aborto gratis, los niños del Garrahan tienen que juntar tapitas para sanarse. Betty intentó calmar mi bronca. No lo consiguió.

Entonces llegó la otra imagen. Fue una foto que vale más que mil palabras. Todas vestidas de rojo, más de 100 funcionarias nacionales y provinciales, diputadas y senadoras nacionales, concejalas, dirigentes políticas, cooperativistas y activistas de todo el país posaban en la Casa Rosada. Se había realizado el primer foro de Acciones para alcanzar la Justicia Menstrual.

¡El Ministerio Menstrual en un país donde nadie habla de la educación, donde el hambre golpea a los hogares argentinos y donde el mapa de la pobreza alcanzó en el primer semestre de este año un 40,9 por ciento!

Que en esta Argentina en emergencia esté en agenda un Ministerio de la Menstruación me indigna. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿En qué están pensando los que tienen puestos de decisión?



Miré la foto y las vi a todas vestidas con su prenda roja ¿Qué es lo que están pidiendo estas mujeres?, me pregunté. ¿Un Ministerio porque menstruamos? A ver, hay 20 minas que me están diciendo “pagame el tampón cuando me indispongo”. Si estas 20 minas en vez de estar pidiendo por el Ministerio de la Menstruación estuvieran pidiendo por la educación, me pongo el vestido rojo y las voy a acompañar, pero pedimos cosas que no conducen a nada. Imposible no enojarme.

Hace unos días cuando se debatía en la Cámara de Diputados la ley del aborto, la diputada Mónica Macha decía, entre otras cosas, que una lesbiana también es una mujer y tiene derecho a abortar... y yo me preguntaba si tanto quieren defender los derechos de las mujeres qué ofensivo y discriminatorio es pensar que una lesbiana no lo es…

Pero eso no fue todo. Resulta que unos días después veo a esta diputada posando vestida de rojo en la bendita foto del Ministerio de la Menstruación que, entre otras cosas, pide que ese día que menstruás no vayas a trabajar. O sea, otro día que te paga y te regala el Estado.

Yo me pregunto: ¿si podemos juntarnos todas las mujeres para debatir, por qué no lo hacemos para plantear un montón de temas que hoy golpean a la Argentina, pero básicamente la educación de nuestros hijos?



Siento que mucha gente del gobierno está en cualquier cosa. Gasta nuestra plata en temas que no son prioritarios cuando los problemas que tenemos los argentinos son otros y gravísimos. Esto habla de los diputados que tenemos -algunos de ellos, no todos- que son impresentables y dan vergüenza.

No quiero que mi plata vaya para un Ministerio de Justicia Menstrual, quiero que mis impuestos -y creo que muchos argentinos opinarán parecido- vayan a la educación, a la salud, a la vivienda digna.

La justicia menstrual es “venezualizarse”.

La diputada Macha, no contenta con la foto, también dejó inmortalizado su pensamiento en un tuit: “Hablar de justicia menstrual es recuperar un saber político sobre nuestras corporalidades”.

¿Vos pensás que es el límite de la pelotudez? No te equivoques. La representante del pueblo agregó: “Vamos hacia una política estatal de gestión menstrual”.

¿¿¿MENSTRUACIÓN regulada por el Estado???

A mí también me duelen los ovarios una vez por mes. Le voy a pedir al gobierno de Fernández que me pague todos los chocolates que me como durante mi período. Y que se ataje: me puedo comer una heladera entera.

Querer la justicia menstrual es como pedir la justicia prostática. A este paso, tranquilos compañeros: los hombres podrán tener su ministerio de próstata.

Créase o no: estos son los temas que hoy están en la agenda del Gobierno mientras la gente se muere de hambre.

Qué bueno sería que esa agenda sea una que incluya a todos los argentinos, que piense en nuestros hijos, que implique que seamos empáticos con el otro y que dejemos de gastar plata en cosas que no van a ningún lado.

Los tampones me los compro yo. No quiero que la plata de mis impuestos vaya a un Ministerio de la Menstruación. Las mujeres empoderadas tenemos que luchar por causas más nobles en un país que vive una crisis tan profunda. En otro momento se puede pensar, debatir, pero no en esta Argentina donde muchos pibes no comen y la gente enferma y muere de Covid. Hay prioridades muy serias que debemos considerar antes que las copas menstruales.

Pero los políticos tienen una agenda que a ellos les importa. ¿Y sabés qué? No es la tuya.

