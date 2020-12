El sincericidio del Turco García en La Noche de Mirtha: “La primera vez me fui en pedo”

Entre Jimena Monteverde y Juana Viale habían picanteado la previa diciendo que querían hacer un trío con el Turco García. Él finalmente fue como invitado a la última entrega del año de “La Noche de Mirtha” y le dio un cierre espectacular a toda la historia.

La primera en abrir el juego fue la cocinera, que le dijo “monísimo”. Acto seguido, el ex futbolista de Racing contestó: “No me tirés tantos tiros que mi señora está embarazada y ando medio”. No contento con eso, disparó: “Termina el programa y te espero en la esquina”. Poniendo paños fríos a la situación, Monteverde expresó: “Turco, si querés cocinar ahora que te rajaron, podés encontrar las recetas en nuestro instagram”.

Luego, le habló a Juana y le dijo que siempre había querido estar en el programa: “Te digo la verdad, no te conocía personalmente y no me arrepiento”. Segundos después, apareció el aire un video en el que decía que ella era la mujer más linda de Argentina.

Diego Pérez, Carna, y Sergio Gonal, los otros tres invitados del ciclo, lo mandaron al frente al decir que él le había expresado lo mismo a Mirtha. Ahí, el ex Masterchef Celebrity Argentina dio a conocer que ya había ido en cinco oportunidades al programa.

“La primera me fui en pedo porque te daban la copita de espumante y yo estaba re nervioso y tenía un hambre, y encima había un montón de cubiertos y no sabía por donde empezar”, relató el Turco Garcia, en medio de las risas de todos los presentes.