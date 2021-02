A 10 meses de dar a luz, Mery del Cerro posó en traje de baño y presumió su abdomen

A cerca de cumplir 10 de haber dado a luz a Cala, su segunda hija, Mery del Cerro no para de deslumbrar a sus millones de admiradores con su simpatía, encantos físicos y espectacular figura. Ahora, publicó una postal a blanco y negro que dejó boquiabierto a más de un admirador.

En esta ocasión la actriz y modelo decidió repostear entre las historias de su cuenta oficial de Instagram una fabulosa instantánea tomada por el fotógrafo Fabián Morassut. Se trata de un retrato en donde Del Cerro lució su belleza al máximo esplendor y presumió de su cuerpazo.

En la imagen la mediática se ve parada a puro derroche de seducción, con la pileta de fondo, el cabello húmedo y mirada penetrante, luciendo una malla cavada y de abertura, que le permitió hacer alarde de su abdomen de acero.

La hipnótica publicación de Mery del Cerro acaparó la atención de sus más de 2,6 millones de seguidores en IG tan solo en instantes. En tiempo récord, menos de 8 horas, la fabulosa foto arrasó con las miradas y provocó suspiros en más de un admirador.

No es la primera vez en que la popular argentina de 35 años se roba los focos en el ciberespacio. En los últimos días no ha parado de postear fotografías modelando para distintas campañas publicitarias, con las que arrasa con los corazones de miles.

Los fans de la famosa no dudan en expresarle su admiración y llenarla de elogios. “Sos hermosa”, “Tan linda”, “Fuego”, “Bomba mal”, “Dios, te amo”, “Lo que sos”, “Preciosa”, “Divina”, comentan varios de los usuarios de las redes.

En abril de 2020, Mery del Cerro y su marido, el DJ Meme Bouquet, le dieron la bienvenida a su segunda hija. Desde que la beba nació su orgullosa madre ha aprovechado para postear algunos videos con la pequeña.