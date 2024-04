El hijo de María Amuchástegui rompió el silencio y habló sobre la cancelación y el bullying que sufrió la conductora

Juan José Alberdi, el hijo de María Amuchástegui, habló por primera vez sobre la cancelación que sufrió su madre. El joven le confesó a Mati Vázquez, el periodista de Socios del espectáculo, que él también padeció las burlas y hostigamiento por los rumores que circularon sobre la conductora.

María Amuchástegui fue una de las mujeres más influyentes de la televisión argentina en la década del ‘80. Su programa de gimnasia llamado “Buen día María” fue un éxito rotundo en las mañanas de Canal 11 y luego en Canal 13.

Pero de golpe, un rumor hizo que la Jane Fonda argentina se alejara repentinamente de los medios. El programa La Noticia Rebelde conducido por Jorge Guinzburg fue el responsable de hacer circular la versión de que a la conductora se le había escapado una flatulencia en medio de un programa.

A pesar de que Amuchástegui se encargó de negarlo, las burlas fueron en aumento cuando Guinzburg, Carlos Abrevaya y Adolfo Castelo hablaron del tema con máscaras de gas. Esto provocó que se acabara su carrera en los medios.

Su hijo, Juan José rompió el silencio y habló a corazón abierto sobre el difícil momento que atravesó la familia cuando se instaló el rumor en los medios y abrió la pregunta si se trató de una posible trampa para acabar con la carrera de la conductora.

“Yo no recuerdo muy bien cuándo fue, porque yo era muy chiquito y bueno el programa de mamá venía de la década del ‘80. No sé cuántos puntos de rating hacía a la mañana que no había nada. Estaban todas las personas levantándose haciendo gimnasia”, relató Juan José en diálogo con Mati Vázquez para Socios del Espectáculo (eltrece).

El hijo de la conductora confesó haber sufrido en carne propia el bullying que sufrió su madre. “No se muy bien cómo se dio, pero si en la secundaria donde ya el bullying y el acoso y el hostigamiento era pan de cada día, la ley de la selva. Fue muy duro”.

En aquel entonces, las noticias perduraban en el tiempo, por lo que se podía hablar de un mismo tema por semanas. Y esto le ocurrió a María, lo que llevó a que el medio la fuera aislando de a poco, hasta llegar al punto de dejarla sin trabajo. “Como no corría tan rápido la información como ahora, que es inmediata, más directa y más explosiva. Tal vez no llegaba tan rápido, tardaba un poco pero se detenía en el tiempo. Las noticias duraban mucho más de lo que duran ahora" y agregó que esto profundizó el padecimiento en la escuela. "Entonces en ese sentido, las burlas duraban un poco más y creo que en ese momento, siendo joven y no saber cómo manejarlo”, afirmó Alberdi.

Para Juan José, María se mostraba fuerte e inquebrantable ante la opinión de sus colegas y el público, pero que puertas adentro, el tema iba generando estragos lo que llevó a hablarlo en más de una oportunidad. “Yo hablaba un montón con ella, pero me decía ‘bueno, no les des bola. Reíte y los vas a desarmar. Porque si te reís le sacas el poder’. Ese fue uno de los mensajes más lindos que me dejó mi mamá. Poder mirar para adelante y no engancharme”, aseguró Juan José.

La conductora y su hijo Juan José en 2001.

A pesar de los rumores que circulaban en los pasillos de los canales y luego tomó noción pública, la conductora jamás se mostró molesta con los responsables de difundirlos. Incluso, su hijo recuerda cuando María se sentó en La Biblia y el Calefón. “Lo que ella me mostraba y mostraba a los demás, era una gran altura. De hecho yo recuerdo notas que le hicieron en CQC o La biblia y el calefón, el programa de Jorge Guinzburg, el que supuestamente sembró lo que fue esa fake news”, sostuvo el joven.

Su primogénito se refirió a las versiones que refieren sobre una posible trampa en su contra, ya que Amuchástegui era una presentadora con mucho peso en los medios de aquel entonces. “Porque lo hicieron es un misterio, pero si es verdad que ella tenía un peso importante en un medio difícil. Lo que yo veo de ella es que luchó por el solo hecho de ser mujer, su clase social o ciertas situaciones que la llevaron a pagar un cierto derecho de piso. Pero fue una mujer influyente”, aseguró Juan José.

Alejada de los medios, María se dedicó al canto.

Por último se refirió a las personas del medio que se acercaron en su momento de fama, pero que luego le dieron la espalda en uno de sus momentos más duros de su carrera. “Creo que en esos momentos ves quienes son tus amigos y quienes están cerca de vos por otros intereses”, concluyó Juan José.

Amuchástegui tuvo contadas apariciones en la televisión luego de la cancelación que sufrió, las entrevistas en los programas mencionados y además, se la pudo ver en Sábado Bus, Cuestión de peso y en una pequeña aparición en Graduados.

En 2017 falleció en el Sanatorio La Trinidad de San Isidro tras sufrir un ACV. La conductora llevaba internada dos meses en la institución, debido al cáncer del pulmón que le habían diagnosticado tiempo atrás.

Fuente: Pronto