Wanda Nara, la mánager más codiciada: filtraron que más jugadores quisieron que ella los represente

Más allá de desempañarse como panelista en programas deportivos y ocuparse de sus distintos compromisos como modelo, Wanda Nara se destaca como mánager estrella de Mauro Icardi. La rubia cobró notoriedad pública en este rol cuando intervino en la renovación de su pareja con el Inter de Milán y expuso las condiciones del contrato. En aquel momento, ella manejó el pulso de la negociación que culminó con la millonaria transferencia del futbolista al PSG.

Rememorando aquél momento, Zaira Nara describió a su hermana como una “leona total” a la hora de representar los intereses de su esposo. “En Milán, estábamos con Jakob (von Plessen), en un hotel divino al que habíamos ido a cenar. Wanda venía negociando la renovación de Mauro. Y es intensa en la negociación, es de esas personas que te cuelgan el teléfono diciéndote ‘cuando llegues al número que te estoy diciendo me llamás y si no no me llames”, relató.

Tras esa recuerdo, Zaira sacó a relucir que muchos jugadores han intentado ser representados por ella . “No voy a decir nombres, pero jugadores muy conocidos, muy importantes. De otros clubes... Le han pedido permiso a Mauro. Si bien le llegan las propuestas, el trabajo de representante ocupa mucho tiempo... No es solo la firma del contrato”, develó.

“Una gran mánager y una súper mamá”

A principios de 2016, cuando daba sus primeros pasos en el mundo del fútbol, Wanda le concedió una entrevista a la revista Sportweek en la que se definió como “una gran mánager y una súper mamá”. “En Italia me consideran, junto a Mino Raiola, uno de los representantes más influyentes de Europa. El año pasado me inscribí en la Asociación de representantes y soy agente oficial. Igualmente es algo que venía haciendo desde hace años…”, afirmó sin sonrojarse durante la entrevista.

En aquél momento, Wanda había conseguido que el vínculo de la figura del Neroazzurro se estirara hasta 2021, cobrando aproximadamente 5.500.000 euros y transformándose en el mejor pago del plantel. Además, había negociado varias más cláusulas por objetivos personales y grupales, y una cláusula de rescisión que ascendía a 110 millones de euros.

Pese a este generoso acuerdo, la rubia buscó un convenio mejor para su pareja en 2019 y, tras un ida y vuelta mediático que no terminó de la mejor manera con el Inter de Milán, forzó una traspaso al equipo parisino a cambio de 50 millones de euros. Además, ella fue quien acordó un salario neto anual para su pareja de 7,5 millones por año. Por ese motivo no sorprende que otros futbolistas quieran tenerla como representante.