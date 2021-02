Hilda “Chiche” Duhalde presentó su nueva agrupación política SUMAR

El eslogan del nuevo espacio político que este jueves lanzó la ex primera dama y ex senadora nacional resume las intenciones de pelear electoralmente contra el actual Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner: “Sumar Argentinos para Re-Armar la Argentina ya”.

Sumar. Esa es la gran meta que se propuso el matrimonio que conforman el ex presidente Eduardo Duhalde y su esposa Hilda “Chiche” Duhalde. Por eso el nombre que eligieron para la nueva agrupación será SUMAR. El eslogan del nuevo espacio político que este jueves lanzó la ex primera dama y ex senadora nacional resume las intenciones de pelear electoralmente contra el actual Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner: “Sumar Argentinos para Re-Armar la Argentina ya”.

En la sede de la Sociedad de Distribuidores de Diarios y Revistas sobre la avenida Belgrano de esta Capital, “Chiche” se mostró de buen humor rodeada de unos 15 colaboradores que se sentaron a sus espaldas respetando el distanciamiento social y cada uno luciendo su correspondiente barbijo con la imagen impresa del logo de la nueva agrupación. En su discurso, si bien se reivindicó como “justicialista”, la dirigente de 74 años convocó a “una nueva forma de hacer política” dejando atrás “las viejas mañas”, destacó el rol de las mujeres y llamó que se aporten ideas y propuestas sin distinción de partidos. “Pueden sumarse desde distintos lugares, invitamos a todos los que quieran hacerlo. Argentina necesita formar gente para que cuando llegue al poder esté capacitada, preparada, no a esa gente que cuando se va de su cargo, recién aprenda”, resumió.

“Se necesita capital humano, capital social que hoy la Argentina no tiene. Sin capital social, sin capital humano por más que tengamos las riquezas naturales que la Argentina tiene, no tenemos posibilidades de salir”, describió. Repasó el accionar de las “manzaneras y comadres que hicieron una exitosa tarea en lo social” cuando su esposo pasó por la presidencia entre 2002 y 2003. Y recalcó que no es casual “que tantas mujeres hayan estado trabajando detrás de los problemas o los dramas” de la sociedad. Por eso mencionó como ejemplos a “las Madres del Paco, las Madres del dolor o las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo”.

También esbozó cuáles serán las características de este espacio. “Creo que hoy está naciendo un partido político y que esperamos que sea con éxito. Queremos tener cuadros técnicos y profesionales que no lleguen a un cargo porque son amigos del poder sino sabiendo de qué se trata la función pública. Y que lo hagan en diferentes ámbitos. En educación, en salud, en discapacidad, en vivienda, en medio ambiente, en agricultura familiar, en cultura, en adicciones, en justicia, en lo gremial. Hay que dejar atrás una manera de hacer política, esa que se hacía con las viejas mañas. Esto está relacionado con las formas, no con las edades. Se debe construir con todos”, manifestó.

Según pudo averiguar Infobae, la idea de la nueva agrupación es aportar a un frente electoral que aglutine a todas las fuerzas que no comulgan con el kirchnerismo. Apuntan a crecer con la obtención de bancas en el Congreso y en el armado cumple el rol principal Eduardo Duhalde, quien durante los últimos meses se mantuvo muy activo tendiendo lazos con diferentes corrientes políticas, que incluyen a sectores peronistas disidentes, pero también a la principal fuerza de la oposición, Juntos por el Cambio.

A fines de 2020, la ex senadora había difundido junto a sus aliados nucleados en el Movimiento 21 un duro documento contra el Gobierno Nacional. Quienes integran ese grupo (Miguel Angel Toma, Jorge Remes Lenicov, Eduardo Camaño, Jorge Matzkin, el ex defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, Hugo Quintana, entre otros), podrían ser algunos de los primeros en adherirse a este flamante proyecto.

Otras de las ideas que desplegó “Chiche” es la de reflotar el proyecto Génesis 2000 que en 1995 impulsó Duhalde siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Carlos Raúl Álvarez, ex diputado nacional, quien entonces fuera el encargado de la división de varios municipios del Conurbano, está nuevamente en su grupo de trabajo. “El gobierno del municipio es el gobierno de la vecindad. Nos parece que se debe estar más cerca de la gente. Cuando se crearon varios municipios, dejaron de ser los patios traseros de sus distritos y se convirtieron en territorios pujantes. La Matanza o Lomas de Zamora, por ejemplo, podrían dividirse en 4, 5 o 6 municipios. Creemos que hay que trabajar nuevamente para eso”, remarcó.

