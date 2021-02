El Gobierno anunciará plan de inversiones chinas por u$s35.000 millones (Atucha III)

La crisis económica desatada por la pandemia deja cifras récord en lo que hace al desplome de la economía mundial. Se espera que las iniciativas para reactivarla también tengan una magnitud insólita: Estados Unidos propone un paquete de u$s 1.9 billones y la Unión Europea ya adelantó que su plan tiene un piso de u$s 850 mil millones. Argentina lejos está de esas realidades, pero ante las complicaciones internas tramita importantes desembolsos externos. Según pudo confirmar Ámbito el Gobierno anunciará un acuerdo con China para un nuevo Plan Quinquenal de inversiones que rondará los u$s 35 mil millones. Energía, transporte y saneamiento entre los principales ejes.

El ejecutivo termina de pulir la lista de obras que le presentará al gobierno chino. La mecánica de decisión incluye la participación de las provincias y de los ministerios que presentan los proyectos de interés. Luego, el secretario de Asuntos Estratégicos y flamante presidente del Consejo Económico y Social, Gustavo Béliz, se encarga de coordinar y establecer el orden de prioridades.

El borrador al que pudo acceder Ámbito está encabezado por la central nuclear Atucha III. Ambos gobiernos la consideran de suma importancia y está prácticamente confirmado que luego de ocho años de negociación se pondrá en marcha su construcción. De llevarse a cabo, se trataría de un desembolso de u$s 8 mil millones y se trataría de la inversión de infraestructura más importante de China fuera de sus fronteras.

Las condiciones son atractivas. El período de gracia sería de cinco años y se comenzaría a repagar una vez que la Central produzca energía. El acuerdo contemplaría la transferencia de tecnología y la integración de proveedores locales para expandir el efecto sobre el empleo y la industria.

La Corporación Nuclear Nacional de China busca aplicar en Atucha III su último desarrollo, la tecnología Hualong. Esta central tendría una vida útil de 60 años y aportaría unos 1000 MW. Según medios del país asiático “cumple con los más estrictos estándares de seguridad del mundo”.

De acuerdo a lo que señalaron fuentes del Gobierno, el Plan Quinquenal contiene unas 30 propuestas de las que finalmente se llevarían a cabo 24. “China recibe nuestra lista de prioridades y en base a eso acordamos cuáles son las obras fundamentales. No suele haber mayores diferencias pero es posible que alguna quede afuera por el volumen de inversiones que se requiere”, explicó un alto funcionario a este medio.

Otro de los focos principales será el transporte. Aquí se destaca el tren Norpatagónico sobre el cual también hay interés por parte de Rusia. El trazado ferroviario uniría al Puerto de Bahía Blanca con la ciudad de Añelo y serviría para agilizar la llegada de insumos a Vaca Muerta. Además mejoraría los costos logísticos, tanto del yacimiento como de las economías regionales de la Patagonia.

Dentro del borrador del Gobierno también figura la ampliación del tendido ferroviario del Belgrano Cargas y nuevas inversiones en las líneas San Martín y Roca. Además se detalla la propuesta de llegada de “nuevo material rodante para trenes de pasajeros”.

El Plan Quinquenal también incluirá obras de saneamiento, aunque resta definir en qué regiones serán por la variedad de iniciativas. También contendrá centrales termoeléctricas y gasoductos. El entendimiento se da en el marco de la Asociación Estratégica Integral que Argentina y China firmaron en el 2004 y el crecimiento del comercio bilateral.

El año pasado el país que conduce Xi Jinping se posicionó por cuatro meses consecutivos como el principal socio comercial del país desplazando a Brasil por primera vez. A pesar de que las exportaciones crecen a un ritmo acelerado, la balanza comercial sigue siendo negativa. El Gobierno apuesta a revertir la situación con la explotación e industrialización del litio y los mayores envíos de carne porcina que se prevén.

* Para www.ambito.com