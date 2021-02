Ante la Asamblea Legislativa, Alberto Fernández hará eje en la reactivación y la campaña de vacunación

El escándalo por la asignación discrecional de vacunas contra el coronavirus provocó un cimbronazo en la agenda oficial del gobierno de Alberto Fernández, sobre la cual Casa Rosada perdió el control, en una semana en la que se pretendía que la gira presidencial a México fuera la protagonista de la cobertura mediática. En este marco es que el Jefe de Estado debe dar inicio el lunes a las sesiones ordinarias del Congreso, algo que en Balcarce 50 ven como una oportunidad para retomar las riendas de la comunicación gubernamental y volver a poner el foco en la campaña de vacunación y la recuperación económica pospandemia.

El trabajo no será fácil. La comunicación de las medidas oficiales evidenció cortocircuitos durante 2020, especialmente en lo que tuvo que ver con los protocolos de la pandemia de coronavirus. “Mucho indio y poco cacique”, resumió desde una dependencia estatal un funcionario de Gobierno, reconociendo que falta concentrar el discurso, hilvanar el relato oficial, y de ahí bajar línea a los diferentes ministerios, los cuales muchas veces actúan de manera independiente y sin comunicarse entre ellos. Por todo esto, el discurso que el lunes dará el Presidente es doblemente importante: no solo apuesta a marcar la agenda en un año electoral, sino que debe saldar los errores comunicaciones previos.

En ese sentido, habrá dos ejes fundamentales en el discurso presidencial. Por un lado, la reactivación económica pospandemia y por otro, aunque ligada intrínsecamente, la ponderación de la campaña de vacunación contra el Covid-19. En ambos casos se repasarán las cifras oficiales, con fuerte foco, en el primer caso, en el sector industrial; en el caso de la pandemia, el Presidente destacará los acuerdos internacionales para hacerse de las vacunas.

En el ámbito económico se espera también que el Jefe de Estado se dirija duramente a los formadores de precios, en medio de un 2021 que a solo dos meses de haber comenzado marcó una inflación de 4% en enero. No será el único sector que recibirá críticas: la Justicia volverá a ser blanco y se retomará el proyecto de reforma.

Fernández dará además un discurso en el marco de un año electoral. Si bien todavía no está definido qué pasará con las PASO, este año debe renovarse la mitad de las bancas en Diputados (127 escaños) y un tercio del Senado (24 bancas). En el mientras tanto, la mayoría de los gobernadores se manifestó en contra de la realización de primarias.

Está previsto que el Presidente arribe a las 12 al Congreso de la Nación en la que será una ceremonia atípica debido al confinamiento. Para cuando el Presidente brinde su informe sobre el estado del país y anuncie sus objetivos de gestión para el resto del año, el recinto se mostrará distinto a lo que acostumbra en estas ocasiones.

Acorde al protocolo de la Asamblea Legislativa para la inauguración 139 del período de sesiones ordinarias, por primera vez no habrá invitados. Con el objetivo de garantizar el cuidado de los participantes, solo estarán presentes el presidente de la Nación, su gabinete de ministros y miembros de la Corte Suprema de Justicia. A su vez, gobernadores y gobernadoras estarán presentes de manera remota.

En esta oportunidad tampoco estarán todos los legisladores en el recinto, ya que algunos participarán de manera remota a través de la plataforma Webex, de la misma forma en que se realizaron las sesiones durante el año pasado.

De esta manera, la sesión se llevará a cabo bajo una modalidad mixta entre presencial y remota.

Para garantizar el distanciamiento social de los presentes, las acreditaciones al periodismo también fueron acotadas, dando prioridad a los medios parlamentarios con acreditación permanente, a los canales de televisión con transmisión en vivo y a las agencias nacionales e internacionales. En tanto, la cobertura audiovisual y fotográfica estará a cargo de los equipos de comunicación del Congreso de manera exclusiva.

El Gobierno llegará el lunes a un Congreso con aguas caldeadas. Legisladores de Juntos por el Cambio arremetieron contra el oficialismo luego de que trascendiera la existencia de un “vacunatorio VIP” en el Ministerio de Salud. El propio Presidente añadió leña al fuego desde México, donde en una conferencia de prensa que compartió junto a Andrés Manuel López Obrador calificó a las denuncias como “payasadas”.

“El Presidente debería ser el primero en pedir a la Justicia que investigue hasta el hueso. La falta de vacunas es un problema, pero la inmoralidad pública es intolerable y el Gobierno no acusa recibo. Señor Presidente: no pida impunidad, no intente tapar el sol con la mano”, escribió en sus redes el jefe del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri (UCR).

Desde el Senado, el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff (UCR), le reclamó: “Presidente sea responsable. No defienda lo indefendible. Exija la renuncia de todos los que participaron en esta estafa a la sociedad”.

A este escenario se suma el hecho de que la oposición retomará este sábado los “banderazos” para protestar contra el Gobierno, esta vez con el foco en el denominado "vacunatorio VIP”. Difundida en redes sociales por referentes opositores bajo los hashtags #27F y #Argentinazo, será la primera gran marcha del 2021 que enfrentará la Casa Rosada.

Como contrapartida, diferentes organizaciones sociales convocaron a movilizarse en respaldo del Gobierno el lunes en las inmediaciones del Congreso. El Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró en declaraciones a la prensa que Casa Rosada no está detrás de la medida, y es el Movimiento Evita quien encabeza la convocatoria. El lema elegido la agrupación levanta suspicacias a raíz de lo ocurrido en los últimos días con las vacunas: “Por una Argentina sin privilegios”.

