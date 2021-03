Atlético quedó eliminado por penales

Atlético de Rafaela tuvo una buena presentación. Este nuevo Atlético, que hace apenas unas semanas trabajan juntos, y se prepara para ser protagonista en el próximo torneo de la Primera Nacional dejó una buena imagen. Se enfrentaba ante un rival de la Liga Profesional, y que ya tiene mayor rodaje. Así y todo, no desentonó. Estuvo a la altura.

La “Crema” perdió en los 32avos de final de la Copa Argentina ante Talleres de Córdoba por 6 a 5 en la definición por penales, tras igualar 0 a 0 en el tiempo reglamentario. Ahora, el elenco cordobés se medirá con Vélez en 16avos de final. Y los dirigidos por Walter Otta centrarán todas sus energías en el debut ante San Martín de San Juan.

A pesar de los tres penales que contuvo Guillermo Sara, no le alcanzó. El uruguayo Emiliano Romero, en el último de la tanda de cinco, falló y luego, en uno a uno, los juveniles Luna y Albertengo también les tocó errar, como Calderara, uno de los nuevos.

La imagen que dejó Atlético en el estadio Único de San Nicolás fue buena, positiva. Tuvo orden e intensidad, principales características a las cuales apunta el cuerpo técnico. Principalmente se lo vio firme en la última –nueva- línea de fondo, con un buen trabajo de todos y sin pasar prácticamente sobresaltos. Controló bien a la “T”, le jugó de igual a igual mostrando su personalidad. Si bien Claudio Bieler apenas jugó los últimos minutos, se venía recuperando de una carga en el gemelo, se lo extrañó. En ofensiva le faltó ser más punzante.

En el período regular el elenco "tallarín" debió soportar la expulsión de Francis MacAllister, a los 13 minutos del complemento, tras recibir la segunda amarilla.

Durante todo el desarrollo no se advirtieron diferencias futbolísticas sustanciales pese a que militan en distintas categorías. Un conjunto de Alexander Medina que parece haber sufrido la sangría que experimentó su plantel no halló la manera de complicar a un ordenado cuadro rafaelino en la totalidad del trámite.

Si bien Talleres intentó establecer su presunta y anoche no comprobada categoría, no consiguió ser profundo ante un oponente que seguramente lo hubiera complicado aún más de haberse animado a atacar masivamente.

Talleres de Córdoba 0 (6) - Atlético de Rafaela 0 (5)

Estadio: Único de San Nicolás.

Árbitro: Mariano González.

Asistentes: Mariano Rossetti y Federico Cuello.

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas.

TALLERES DE CÓRDOBA: Marcos Díaz; Nahuel Tenaglia, Rafael Pérez, Piero Hincapié y Enzo Díaz; Federico Navarro, Francis Mac Allister, Michael Santos (61m Juan Méndez) y Ángelo Martino (57m Carlos Auzqui); Franco Fragapane (89m Mateo Retegui) y Diego Valoyes. Suplentes: Guido Herrera, Renzo Paparelli, Julián Malatini, Augusto Schott, Gastón Torres, Ignacio Lago, Favio Cabral, Matías Sosa y Mauro Ortíz. DT: Alexander Medina.

ATLÉTICO DE RAFAELA: Guillermo Sara; Cristian Chimino, Fernando Piñero (42m Lucas Samaniego), Cristian González y Brian Calderara; Ayrton Portillo, Facundo Soloa (75m Marcos Giménez), Emiliano Romero y Jorge Molina (75m Alex Luna); Guillermo Funes (75m Claudio Bieler) y Germán Lesman (59m Gino Albertengo). Suplentes: Nahuel Pezzini, Agustín Bravo, Roque Ramírez y Gonzalo Alassia. DT: Walter Otta.

Goles: no hubo.

Incidencia: Expulsado 13m ST Francis Mc Allister (T).

Amarillas: Francis Mac Allister, Michael Santos (T); Fernando Piñero, Cristian González, Brian Calderara (AR).

Penales: Convertidos: Atlético: Claudio Bieler, Cristian Chimino, Marcos Giménez, Cristian González, Guillermo Sara. Talleres: Mateo Retegui, Rafael Pérez, Carlos Auzqui, Juan Méndez, Federico Navarro y Diego Valoyes. Fallados: Atlético: Emiliano Romero, Alex Luna, Brian Calderara y Gino Albertengo. Talleres: Enzo Díaz, Piero Hincapié y Marcos Díaz.

Fuente: diariolaopinion.com.ar