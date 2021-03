Martita Fort reveló a qué famoso le prohibió la entrada a su fiesta de 15

Martita Fort, hija del famoso empresario, fue invitada al programa “Los Mammones”, conducido por el carismático Jey Mammon donde habló de todo y recordó a su difunto padre Ricardo Fort. Asistió junto a su mellizo Felipe y le consultaron acerca de su controversial fiesta de 15.

“Yo no quería que mis 15 fueran polémicos” fue una de las frases más resonantes de la entrevista. Las consultas del panel se centraron principalmente en la existencia de una supuesta lista negra que contenía los nombres de aquellos que no podían ingresar a la fiesta. “Podés enumerarlos”, lanzó rápidamente Jey Mammon.

“Honestamente no me acuerdo mucho”, fue la respuesta de la joven de 17 años. “El tema es que mi papá ya tenía una lista negra impresionante”, agregó. El momento más controversial se dio cuando el conductor, quien ya tenía el dato, le consultó sobre un nombre específico y muy polémico; Guido Süller, ¿Podía ir a la fiesta?.

Ante esta pregunta, la respuesta fue un simple y terminante “No”. “Yo quería evitar cualquier tipo de problema”, agregó.

La reacción de Süller :

“Me provocó un dolor enorme ese ‘no’ rotundo que dijo, porque no me conoce. Ricardo fue una parte de mi vida. No sé si la influenciaron, le hablaron mal de mí o le molesta que yo cuente intimidades de Ricardo. Yo la tuve a upa y jugué con Martita, pero ella no se acuerda de mi”, respondió angustiado.

Ricardo Fort había compartido su deseo de que su hija festeje sus 15 años con una mega fiesta. Lamentablemente, el famoso empresario murió el 25 de noviembre de 2013, cinco años y medio antes de la fiesta que se llevó a cabo en 2019 en el Faena Art Center de Puerto Madero y asistieron más de 250 personas, entre ellos varios famosos.