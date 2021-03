Britney Spears compartió una imagen de sus hijos y explicó por qué no lo había hecho antes

Britney Spears podrá ser una estrella del pop, pero ni eso ha podido parar que sus hijos crezcan sin parar. La cantante compartió una publicación en la que presumió a Sean y Jayden Federline y explicó el por que hasta ahora publicó una imagen de ellos.

La cantante compartió dos imágenes en las que se muestra a los dos adolescentes abrazándola usando cubrebocas, mientras abrazan a su madre.

“Es una locura cómo pasa el tiempo ¡¡¡Mis hijos son tan grandes ahora!!! Lo sé... lo sé... es muy difícil para cualquier mamá, especialmente para una mamá con hijos, verlos crecer tan rápido. Hablar lo suficiente como para hacerte caer de rodillas”, comenzó Spears.

La intérprete de 39 años admitió que no ha publicado mucho acerca de ellos, pues los adolescentes quieren definir su propia identidad y es algo que ella aprecia mucho. No obstante, Sean de 15 años y Jayden de 14, por fin le dejaron compartir una imagen con ellos, por lo que se confesó muy contenta.

Britney Spears se confesó emocionada por poder compartir la imagen (Foto: Instagram/britneyspears)

“¡Cielos! Soy muy afortunada porque mis dos bebés son tan caballerosos y tan amables que debo haber hecho algo bien. No he publicado fotos de ellos durante algún tiempo porque están en la edad en la que quieren expresar sus propias identidades y lo entiendo totalmente. Pero hice todo lo posible para hacer esta edición genial y adivinen qué, ¡¡finalmente me dejan publicarlo!! Ahora ya no me siento excluida y voy a ir a celebrar”, finalizó Spears.

En medio de las especulaciones

La cantante ha sido tema de conversación desde hace casi un mes debido que a principios de febrero The New York Times y Hulu presentaron “Framing Britney Spears”, el documental que cuenta la vida de la cantante y lo que sufrió durante los últimos 12 años desde que su padre -Jamie Spears- obtuvo su tutoría legal. El hombre, que -según las declaraciones de la artista- no fue parte de su día a día, tiene el poder de administrarle la economía -una fortuna de 60 millones de dólares- y hasta le controla los posteos en sus redes sociales.

El envío se estrenó el pasado 5 de febrero, tiene una duración de una hora y cuarto y se emitió por FX en Estados Unidos y por Hulu en streaming. Y desde entonces, miles de fanáticos de la artista pop se manifestaron -incluso con pancartas- bajo la campaña #FreeBritney (Liberad a Britney), a la cual también se unieron famosos y celebridades internacionales, como Sarah Jessica Parker y Miley Cyrus.

Todo comenzó en 2007, cuando Britney perdió la custodia de sus dos hijos, frutos de su relación con Kevin Federline, con quien estuvo casada desde 2004 hasta 2007, cuando se divorció en medio de un fuerte escándalo. En 2008, la cantante fue considerada una persona menor de edad y dispuso a su padre como su tutor legal por “cuestiones de salud mental”, primero de forma temporal y luego de manera permanente. La curaduría, conocida en muchos estados como una tutela, se debe a que la cantante atravesaba un período de inestabilidad emocional.

El documental hizo eco del movimiento #FreeBritney (Foto: REUTERS/Mike Blake)

En noviembre del año pasado, el abogado de la intérprete de “Baby One More Time”, Samuel D. Ingham III, compareció ante el tribunal de Los Ángeles donde afirmó que su clienta tenía “miedo” de su propio padre y sostuvo que no iba a volver a los escenarios mientras él siga controlando su patrimonio.

En el documental, distintas personas brindaron su testimonio y cuestionaron si Jamie Spears debe continuar con la tutoría de Britney.

Fuente: Infobae