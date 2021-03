El CAI ante Ben Hur abriendo la segunda

El duelo, correspondiente a la Zona B, se jugará desde las 21.30 en el gimnasio Carlos Colucci.

Será un duelo de necesitados, ya que el CAI perdió como visitante en Sunchales con Unión y Ben Hur cayó como local frente a Peñarol.

TORNEOS FEMENINOS

El 24 de marzo se disputará el primer Grand Prix Femenino de la categoría U15. Será en Libertad de Sunchales, con este programa de encuentros: a las 10 Libertad vs. Ben Hur; a las 13 Ben Hur vs. Independiente de Ataliva y a las 16 Libertad vs. Independiente.

En Primera División, el Apertura femenino comenzará el 26 de marzo con los partidos que jugarán Ben Hur - Unión e Independiente - Libertad.

