Gerardo Martino y la respuesta perfecta al gobierno de Hong Kong por la grave acusación contra Messi

La trascendencia y el impacto que puede llegar a tener un jugador de la talla de Lionel Messi vivió un nuevo capítulo sin precedentes en Hong Kong. El futbolista argentino no solo llenó un estadio para que lo vieran entrenar, al no poder estar en el partido amistoso, el gobierno local lanzó una fuerte acusación contra Leo. La respuesta perfecta por parte de Gerardo Martino no iba a tardar en llegar.

¡A los hechos! Messi venía con una molestia muscular que lo limitó a jugar trece minutos en la goleada que sufrió Inter Miami contra Al-Nassr por 6 a 0 el primero de febrero de 2024. No parecía grave hasta que se tomó la decisión que desató la furia de todo Hong Kong. ¡Y no es por exagerar!

Según Michel Lamunièren, presidente y CEO de Tatler Asia la empresa promotora del partido amistoso entre Inter Miami y el Equipo de Estrellas de Hong Kong, en la lista inicial de los jugadores disponibles que el equipo norteamericano le pasó a la organización, Leo Messi y Luis Suárez aparecían en el banco de suplentes a disposición para ingresar cuando fueran requeridos. Ahí empezó la molestia que iba a llegar hasta el ente gubernamental.

Lamunièren también reveló en conferencia de prensa que Inter Miami les avisó a mitad de tiempo que Lionel Messi no podía jugar el partido del 4 de febrero de 2024. ¡Boom! Este sería el detonante para que el gobierno de Hong Kong comunicara una grave acusación contra el jugador argentino.

Por medio de un comunicado de prensa, el gobierno de Hong Kong sostuvo que “así como todos los aficionados al fútbol, ​​están muy decepcionados de que Messi no haya podido jugar en el partido amistoso ni dar explicaciones a los aficionados en persona cuando lo solicitaron. La forma en que el organizador y el Inter Miami CF manejaron la situación no pudo cumplir con las expectativas de los fanáticos que mostraron un gran apoyo a Messi, especialmente aquellos visitantes que vinieron hasta aquí para ver el partido”. Al jugador argentino lo acusaron de no querer dar explicaciones por su lesión y la respuesta perfecta iba a llegar por parte de ‘El Tata’ Martino.

Fuente: Bolavip