Javier Milei: “No hay diferencia entre el Frente de Chorros y Juntos Por el Cargo, son lo mismo”

Javier Milei competirá este año para acceder a una banca como diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Junto a José Luis Espert están avanzando en las negociaciones para confluir en el Frente Vamos que albergará este 2021 a dirigentes de derecha, conservadores, republicanos y liberales, y que le disputará el electorado a Juntos Por el Cambio.

Su lanzamiento a la política se dio el año pasado cuando en un vivo de Instagram, que compartió con Espert, Milei anunció que lo acompañaría a militar: “Como hemos pedido que se vayan todos y no se fue ninguno, ahora que se queden todos porque nos vamos a meter nosotros y los vamos a sacar a patadas en el culo para volver a construir la Argentina próspera”.

Con un alto perfil mediático y un estilo histriónico particular, Milei comenzó su campaña festejando su cumpleaños. El natalicio del economista es el 22 de octubre, sin embargo el año pasado lo celebró dos días después, el sábado 24, en un evento en Plaza Holanda del que participaron alrededor de cinco mil personas que se acercaron a sacarse una selfie con el polémico dirigente libertario.

Fue arquero de Chacarita en inferiores y tiene un pasado como cantante de rock n´ roll. Asume que son “elementos decorativos” de su personaje pero afirma que si sus pronósticos económicos no se hubiesen cumplido “no estaría en este lugar”. “Me hice conocido por lo que hago como economista, la gente lo que más espera de mí son cosas prácticamente vinculadas a la defensa de la libertad y a la economía, porque ese es mi campo”, definió en diálogo con Infobae.

En una entrevista exclusiva, Milei se posiciona como alternativa entre el Kirchnerismo y Juntos Por el Cambio. Insiste en que “son lo mismo”, que en conjunto atentan contra la libertad, el derecho de propiedad y que siempre “subieron los impuestos”. Ahora se enfrenta al desafío de encarar una campaña como candidato en la Ciudad de Buenos Aires donde deberá confrontar con la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, mientras seguirá cuestionando con dureza al gobierno de Alberto Fernández.

- ¿Dónde vas a focalizar tu discurso de campaña?

- Voy a tomar partido en cuestiones que tienen que ver con la Ciudad, pero en el fondo mi esencia es la de un macroeconomista liberal libertario y eso tiene consecuencias sobre cómo puedo ver cuestiones no solo de lo Nacional sino con lo que ocurre localmente en la Capital. Si hago una crítica sobre la cuarentena, ahí a Rodríguez Larreta le cabe toda la de la ley. Él fue parte del proceso, colaboró con Alberto Fernández y Axel Kicillof, para encerrarnos y para generar esta cuarentena cavernícola. Rodríguez Larreta se corrió cuando las encuestas le empezaron a mostrar que la gente no quería saber más nada.

- ¿Cómo haces para diferenciarte de la propuesta del PRO? Comparten el mismo discurso...

- No hay diferencia entre el Frente de Chorros y Juntos por el Cargo. Durante el gobierno de Macri se votó el impuesto a la renta financiera, se avanzó sobre la independencia del Banco Central, se tuvo una política fiscal extremadamente laxa, propia de un heterodoxo y para un liberal no hay nada más inmoral que un endeudamiento. Porque es hacerle pagar a generaciones futuras que ni votan o que quizás ni nacieron la fiesta de hoy. Cuando se le complicó la macroeconomía terminó defaulteando: el reperfilamiento es una palabra bonita para encubrir que defaulteó. Default que fue perfeccionado por Guzmán. Al margen, Argentina entra en default el día que va al Fondo Monetario Internacional, porque quiere decir que te quedaste sin financiamiento voluntario, si no te daban esos fondos caías en default. Después la ley de góndolas, fue de Lilita Carrió, pergeñada ideológicamente por Alfonso Prat Gay, dicho sea de paso él militaba con (Humberto) Tumini y con (Victoria) Donda. El señor Lousteau (Martín), el de la 125, que también fue ministro de Producción durante la gestión de Felipe Solá, estuvo en el Banco Provincia haciendo desastres y en Cambiemos estuvo en Estados Unidos como embajador haciendo macanas con (Susana) Malcorra. Apoyando explícitamente a Hillary Clinton y con la aberración que comete Malcorra que cuando termina de perder Clinton, ella y él lamentan por Twitter el presidente que se perdió Estados Unidos. Es una cosa dantesca. Esto demuestra que Juntos por el Cargo son la socialdemocracia. Es más, Marcos Peña se ufanaba de que eran socialistas y populares; el propio Macri dijo que su gobierno era socialista y Durán Barba decía que era el nuevo socialismo. Como si esto fuera poco, durante el kirchnerismo te impulsaron la ley de alquileres del imbécil de (Daniel) Lipovetzky e impulsaron la de teletrabajo... gente que nunca trabajó en la vida. Cuando hago el racconto, no son muy distintos del kirchnerismo. Para ninguno de ellos la libertad es un valor. Y Larreta es un devorador de encuestas que le dice a la gente lo que la gente quiere escuchar y hoy la gente se siente oprimida porque tiene un gobierno genocida.

- ¿Por qué un gobierno genocida?

- Si hubiesen hecho las cosas como un gobierno mediocre en el tratamiento de la pandemia, hubieras tenido 10 mil muertos el año pasado y tuvo 30 mil más. Por no aplicar testeos masivos y utilizar las técnicas que ya se venían aplicando en el resto del mundo cuatro meses antes. Por no dejar de afanar no testearon y mandaron a la muerte a 30 mil argentinos extras, es un gobierno literalmente genocida.

- Pero te posicionaste desde el primer momento en contra de la cuarentena y ahora le atribuis la responsabilidad de los muertos al Gobierno. ¿Cuál es la lógica?

- Yo decía cómo se tenía que hacer, no porque sea un genio sino porque el modelo de manejo de pandemia se conoce desde hace 65 años. Además, vos venías cuatro meses atrás y podías ver lo que sucedía en el resto del mundo, y podías ver que a los que trabajaban en línea a ese modelo les iba bien. Solo tenías que replicar eso pero qué pasa, la parte que dependía del Estado -hacer testeos masivos- no la hizo. No lo hizo porque no podía robar. Y no es el único crimen de lesa humanidad que cometió.

- ¿Cuál sería el otro?

- El modelo de cuarentena elegido por el Gobierno también es un crimen de lesa humanidad. Está caratulado en el estatuto de Roma de 1998, artículo 7, inciso K, cuando vos tenes un ataque sistemático de supresión sobre el derecho de propiedad, a vos te quedan dos opciones: o resistís al Estado y terminás muriéndote de hambre o te doblegas frente al Estado y te convertís en un esclavo. El modelo de cuarentena cavernícola elegido por el Gobierno, y apoyado por la oposición con conferencias de prensa donde estaban Alberto Fernández, Kicillof y Larreta, ¿ahí dónde está la diferencia? Son lo mismo. Toda la corporación política cuando tiene que votar en contra de la gente no tiene ningún problema. Porque ahí es la verdadera grieta: entre los políticos chorros y los honestos que nos ganamos la vida laburando con el sudor de nuestra frente.

- Un escenario posible es que compitas con Patricia Bullrich que dice estar en contra de la cuarentena, cuestiona al gobierno por el avance sobre las libertades y la propiedad privada... incluso han compartido manifestaciones...

- El punto es el siguiente. Frente a lo que es el gran enemigo, que es el kirchnerismo, que es lo peor que le pasó a la Argentina en toda su historia -no hay nada más nefasto-, el kirchnerismo es un cáncer terminal y el daño causado es enorme. Porque en el fondo el mayor daño es que vino a destrozar por completo la cultura del trabajo, del esfuerzo, el valor del mérito, de ser buena gente, y nos condenó a los valores socialistas como la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, la violencia... ahora la realidad es que el problema que tiene Juntos por el Cargo es que tienen todo su pasado por delante.

- ¿Te referís a los cuatro años de Cambiemos?

- De dónde salió Macri. Mirá el caso del chanta de Negri (Mario), se rasga las vestiduras por lo de Insfrán (Gildo) y la pregunta es: “Mirá que Insfrán gobierna hace 30 años y nunca te escuché decir nada, de hecho el gobierno de tu signo tampoco hizo nada con Insfrán”. Entonces, de vuelta: Macri y los kirchner son lo mismo, son socios. Si no, repasá los negocios que tuvo la familia Macri con el kirchnerismo y los movimientos estratégicos en materia política. ¿Por qué Macri no compitió en 2011? La grieta es un gran negocio para ellos.

- Hablando de grieta, ¿Cómo es la relación en el Frente Vamos, con López Murphy, con Espert, con Hotton...?

- Es saludable para la Argentina tener una expresión que reúna a la centro derecha, a los conservadores, a los libertarios, a los liberales, y que de ahí surja un proceso de competencia que será extremadamente beneficioso puertas adentro. Confrontar las ideas cuando del otro lado son distintos tipos de socialismo es muy fácil, la superioridad del capitalismo se da en lo productivo, en lo moral, y en lo estético. No hay elemento en el cual el socialismo pueda mostrar algo mejor de lo que tiene para dar el capitalismo. El debate interno entre nosotros va a mejorar la calidad de nuestras propuestas. Vamos a estar siendo criticados y expuestos ante gente que adhiere a los mismos valores. Después todos tendremos que terminar juntos siendo la representación de ese espacio liberal.

- Hay miembros de tu espacio que no le cierran las puertas al día de mañana ser parte de Juntos por el Cambio...

- Es un problema de ellos.

- Pero si son del mismo espacio, ¿no lo tendrían que resolver entre ustedes?

- Ellos deberían explicitarlo cuando se presenten.

- ¿Vos estarías dispuesto a competir con López Murphy en las PASO si se le da por jugar en CABA?

- La competencia es algo valioso. Después habrá que ver los detalles de cómo se configura ese procedimiento pero inexorablemente competencia va a haber. Aun yendo por separado va a haber competencia porque veremos quién saca más votos.

- ¿Vos a qué apostás? Supongamos que te va bien, sacas los votos suficientes para llegar al Congreso, ¿Y? ¿Qué pasa después?

- Es una elección legislativa, no es que yo desde una banca voy a proponer hacer la reforma del Estado.

- No, seamos realistas...

- Es onanismo teórico. No es mi caso. Yo le puedo garantizar a las personas que jamás voy a votar en contra del derecho de propiedad, jamás voy a votar en contra de las libertades individuales, jamás voy a votar una suba de impuestos. Esto puede parecer poco, pero sabes que ninguno de los espacios mayoritarios te lo pueden asegurar porque sistemáticamente votaron en contra del derecho de propiedad, en contra de las libertades individuales... siempre. Y te subieron impuestos, que es un robo. Lo otro que tengo como objetivo es plantear proyectos en los cuales se desprenda el principio de revelación. El principio de revelación establece que no te importa lo que la gente dice, sino lo que la gente hace. No me importa lo que dicen, lo que declaran en los medios, me importa lo que efectivamente votan. Por ejemplo la ley de alquileres casi hubo consenso donde todo Juntos por el Cargo votó esa mierda y el resultado fue deplorable. Hoy la señora Paula Español persigue empresas con la bendita ley de góndolas de Lilita Carrió. Quién me va a venir a hablar de los controles de precios que no funcionan...

- Otro tema, ¿cuál es tu análisis de los 4 mil millones de dólares extra que destinará el FMI a la Argentina “sin condicionamientos”?

- El Fondo Monetario Internacional puede estar dándole rollover de los 4 mil millones que Argentina tenía que pagarle este año, porque Argentina no va a hacer un ajuste porque tiene vencimientos de 4 mil millones este año, de 18 mil, 19 mil y el remanente. La única forma de patear eso para adelante es haciendo un crédito de facilidades extendidas que para eso tiene que encarar no solo reformas estructurales sino que también debe hacer un ajuste fiscal monstruoso.

- ¿Hay margen para hacer un ajuste en este contexto?

- Definitivamente.

- ¿Y las consecuencias para los sectores vulnerables y la clase media?

- No, el ajuste lo tienen que hacer los chorros de la política. ¿Vos estás a favor de que el gasto público sea ineficiente?, ¿de que los políticos roben? Hay un estudio del BID que habla de la ineficiencia del gasto público que dice que la peor región del mundo es América Latina con 4,4% del PBI, Argentina tiene 7,2%. Mirá todo lo que tenes para hacer de ajuste fiscal. Lo peor es que de ese 7,2, 5 puntos se llaman filtraciones, es decir choreo.

- Planteás que se puede hacer un ajuste preciso sobre el Estado y la política que no impactaría en los sectores vulnerables...

- Claro. En mi libro Libertad, libertad, libertad, cuando está el diseño del ajuste fiscal, todas las variables que se tocan ninguna impacta sobre los sectores vulnerables. Se va todo sobre cosas que son choreo de la política. Por ejemplo, eliminás de cuajo la obra pública con un sistema de iniciativa privada a la chilena. Va a haber empresarios, empresaurios o empresucios que no les va a gustar... y obvio, si a los chorros los metes presos no les va a gustar pero, ¿el chorro debería estar suelto o preso? Tenés que hacer pelota las transferencias discrecionales de Nación a provincias y de provincias a municipios pero con eso cocinan voluntades de amigos y de no amigos, reparten el botín. Tenés que eliminar de cuajo los subsidios económicos, rediseñar los contratos, no como hizo el imbécil de Aranguren (Juan José) que quiso hacer todo ajustando precios sin mirar la ecuación económico financiera del contrato. Aranguren lo hizo gradual y mal. El primer año subió las tarifas 400% y ahí está solo el tercio del problema. Mi propuesta era subir el primer año ajustando todo de shock subiendo un 100%; lo único que tenía que hacer era que en lugar de la factura cayera bimestral, cayera por mes. No lo supo hacer. Aranguren es un bruto.

Con información de www.infobae.com