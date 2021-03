Ben Hur superó a Unión y Libertad a la “Crema”

La BH se impuso por 89 a 84 en el juego de la zona B. Los parciales: 12-17, 27-37 y 51-51

En el otro encuentro jugado, por la Zona A, el Deportivo Libertad superó 80-58 a Atlético de Rafaela y de esta forma se mantiene en la cima de las posiciones, ahora en soledad. Los parciales fueron de 19-16, 40-23 y 59-37.

De esta forma se da por terminada la primera rueda y ahora será turno de las ‘revanchas’. En la próxima, la cuarta fecha, jugarán: Zona A: Atlético vs Libertad, 9 de Julio vs Arg. Quilmes. Zona B: Unión vs Ben Hur, Independiente vs Peñarol.

Fuente: diariolaopinion.com.ar