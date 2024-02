Dura sanción a Sebastián Beccacece en España: expulsado varios partidos y multa económica

El pasado domingo se enfrentaron Elche y Eibar -dos clubes con reciente pasado en LaLiga- por la fecha 27 de la Segunda División de España. El director técnico de Elche es Sebastián Beccacece, pero en el último encuentro solamente estuvo en el banco 18 minutos ya que al reclamar un gol mal anulado a Nicolás Fernández Mercau se fue expulsado. Finalmente, el partido terminó 0 a 0 y el conjunto del ex DT de Defensa y Justicia en el octavo puesto.



¿Cuál es la sanción a Beccacece?

Sebastián Beccacece fue expulsado para las próximas tres fechas. La sanción se divide en dos: una fecha por no haberse dirigido al vestuario tras la expulsión y las dos restantes por recibir una tarjeta roja. Pero la sanción no termina ahí ya que deberá pagar 1200 euros y el club otros 600. De esta manera, el ex DT de Defensa y Justicia se perderá los encuentros ante Catagena, Alcorcón y Villarreal B.



El informe del árbitro

José Luis Guzmán Mansilla, el árbitro del duelo entre Elche y Eibar explicó el motivo de la expulsión de Beccacece y su posterior conducta: “Fue expulsado por protestar reiteradamente una de mis decisiones adoptadas segundos antes, saliendo del área técnica dirigiéndose a mí a viva voz y de manera reiterada. Una vez expulsado se introdujo en el terreno de juego aproximadamente diez metros, continuando con su actitud de protesta hacia nuestras decisiones. Teniendo que ser instado y sujetado por el delegado del equipo para que abandonara el mismo”.

La palabra de Beccacece

“No tengo que reaccionar de esa manera. Quiero ir a su vestuario a pedirle disculpas, pero nunca entendí por qué me expulsó. Lo único que le dije es que parase ya de sacar tarjetas, porque nos estaba cargando mucho”, afirmó el entrenador argentino.

Además, agregó: “Es fallo arbitral. Podría haber sido válido y Luca Zidane se quedó pensando que había sido gol válido. Pero los errores son parte del juego. Es un árbitro joven, que lleva muy pocos partidos en Segunda División y está haciendo ahora su experiencia. No atribuyo que no hayamos ganado el encuentro por ese error. En esta ocasión, nos tocó en contra y otro día nos tocará a favor”.

Fuente: bolavip