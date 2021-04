El picante gesto de Jimena Barón tras blanquearse el romance de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

Durante muchos meses, Jimena Barón tomó la decisión de no utilizar sus redes sociales, en las que se mostraba muy activa. Justamente, está determinación se dio despues de haber intentado volver con su ex, Daniel Osvaldo y de haberse llevado una “nueva decepción.

La actriz se había mudado a principios de la cuarentena por la pandemia del coronavirus junto al ex futbolista de Boca, Juventus y la selección italiana y Momo, el hijo que tienen en común. Ellos habían intentado darse una nueva oportunidad, pero parece que la cosa no funcionó.

Este desencanto amoroso, llevó a la divertida actriz y cantante Jimena Barón, a componer una canción que tituló: “Flor de involución”, inspirada, obviamente, en esa estadía en la casa de Daniel Osvaldo.

Ahora, cuando volvió a utilizar sus redes sociales, Jimena Barón no quiso dejar ninguna prueba de este intento fallido y decidió borrar una de sus historias destacadas en las que se la podía ver con el ex futbolista, cocinando unos ñoquis.

Esta historia de Jimena Barón había sido muy comentada y hasta la habían criticado muchísimo porque ella estaba cantando “soy la cobra que se cobra y luego te hace los ñoquis, bebé”.Y hablando de la vida amorosa de Jimena Barón, hasta no hace mucho tiempo, estuvo en pareja con el “Tucu” López, pero tampoco y el mismo locutor contó los motivos de la ruptura en “Los Ángeles a la Mañana”.

“Terminamos bien. No fluyó. Nada más”, comenzó contando el locutor y agregó: “Hace un tiempo que estamos separados, un mes, ponele. Pero no me pareció tener que salir a dar yo la información porque sabía que lanzaba su tema y eso era muy importante para ella”.

Fuente: Eltrece