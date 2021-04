Brillante retorno de Juan Ignacio Canela

Juan Ignacio Canela no tomaba parte de una competencia nacional desde el 1 de marzo del año pasado, cuando estuvo con una Dodge en el TCP Mouras, que se presentó ese fin de semana en el autódromo "Roberto Mouras" de La Plata.

Antes de esa prueba, el piloto rafaelino lo hizo en el Turismo Nacional, el 8 de diciembre en el autódromo "San Nicolás Ciudad", con un Fiesta Kinetic en la Clase 2.

"Juani" retornó a esta última categoría en oportunidad de realizarse la segunda fecha de la actual temporada, justamente en el mismo escenario nicoleño, al mando de un Fiesta Kinetic, propiedad del Ale Bucci Racing.

La posibilidad surgió como consecuencia de la ausencia de Maximiliano Bestani, diagnosticado con Covid-19, quien venía utilizando esa máquina.

LA OPINION dialogó ayer con Canela, quien se mostró "feliz por regresar y por haber conseguido el mejor resultado desde que me sumé al Turismo Nacional; todo se facilita con un gran medio como el que me entregaron, pero también estoy muy satisfecho por lo que hice durante todo el fin de semana".

"Juani" reconoció que "la categoría es realmente espectacular y todas las marcas están fuertes; no se daba una definición tan apretada desde hace muchos años, con cuatro años llegando en menos de medio segundo; eso refleja con total claridad lo pareja que está la Clase 2".

En otro momento señaló que "en pocos días tuve que reunir el presupuesto y en ese sentido les quiero agradecer a los sponsors de siempre y a los que en esta oportunidad se sumaron para que pueda correr".

Respecto de su futuro en el TN, indicó que "la idea es poder estar en la próxima carrera, en Paraná, pero soy consciente que no será fácil; el Ale Bucci Racing tiene un Fiesta Kinetic, en el que tiene que realizarle algunos trabajos; es la opción más concreta, pero no descarto otras posibilidades".

Fuente: diariolaopinion.com.ar