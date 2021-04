Castellano y Perotti deben dar la cara por lo acontecido el viernes en el Hospital Jaime Ferré

Una vecina denunció que el viernes a la noche, al llegar al Hospital Jaime Ferré, no quisieron atender a un familiar que llevaba porque, según le manifestaron, no había más camas en el nosocomio. Las imágenes

Lo que sucedió en el Hospital Jaime Ferré en la noche del viernes, fue sumamente grave como para que ningún funcionario, tanto de la municipalidad como de la provincia, no den la cara y expliquen en forma concreta y fehaciente en que situación estamos.

Resulta casi inexplicable que luego de un año, cuando se sabía que íbamos a tener una segunda ola de Covid y que la misma sería aún más peligrosa que la primera, nada se hizo para que no pasen situaciones como las vividas en la noche del viernes.

Es imprescindible que las autoridades, las mismas que no escatimaron esfuerzos para terminar una rotonda para los amigos en Irigoyen y Fader, que salió más de 20.000.000. de pesos, expliquen en que situación estamos y si, realmente, ya no hay más camas en Rafaela.

No podemos bajo ningún concepto admitir que los rafaelinos se mueran en la calle y que nadie tenga un plan B para cuando las camas ya no alcancen y el traslado a otra localidad sea la única alternativa.

También es vergonzoso que la mayoría de la prensa se mantenga en un silencio cómplice. R24N nunca se va a callar y jamás va a dejar de publicar la verdad, por más dura que sea y cualquiera sea el actor político que haya que denunciar.

Castellano y Perotti deben dar explicaciones, no tiene derecho a callarse, no puede dejar a la población con la zozobra de no saber que puede pasar en caso de necesitar la atención en el Hospital.

Llegó la hora de actuar con decisión y sin especulaciones políticas, lo que está en juego es la vida, no una elección. Señor Intendente Luis Castellano, Señor Gobernador Omar Perotti, hagan algo, para eso los eligieron, no sean irresponsables.

El Concejal Leonardo Viotti se expresó en las redes sociales y entendemos que es importante reproducir sus dichos, como un elemento más que marca la gravedad de lo acontecido en la noche del viernes.