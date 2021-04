MasterChef Celebrity: por qué Alex Caniggia no aguanta más a sus compañeros

Este lunes MasterChef Celebrity presentó una gala especial en la que los participantes de la primera edición se enfrentaron a los de la segunda. La noche iba muy tranquila hasta que Alex Caniggia tuvo un fuerte cruce con Andrea Rincón, dando por finalizada su buena amistad. El choque se desató tras una frase de ella que no le gustó nada y lo llevó a responderle con una frase fulminante hacia sus colegas.

“Chicos, ¿quién me presta un limón?” preguntó Patricia Sosa, una de las concursantes de la primera temporada que protagonizó la competencia. La cantante levantó la voz después de descubrir que no tenía limón, un ingrediente necesario para mejorar el sabor de la trucha que estaba cocinando.

Por un lado, Sol Pérez se excusó de no poder prestarle porque no había agarrado en el supermercado y por otro lado, Belu Lucius, otra de las mejores participantes de la primera temporada, tenía naranja pero no era lo mismo. Mientras tanto, Alex escondía un limón que hasta minutos antes había tenido a la vista.

Yo tengo uno y lo voy a usar”, le dijo Alex a Patricia y su respuesta llamó la atención de Andrea Rincón, que pocos minutos antes le había regalado a Caniggia la posibilidad de elegir a su rival. “Re verdugo, yo tengo uno pero no te lo doy” le dijo Andrea. Caniggia cortó el tema, y aseguró “pero es la verdad” y a los pocos segundos continuó “dicen tantas pavadas que ya ni los aguanto”, dejando de ver la poca paciencia que tiene a esta altura del certamen.

Alex y Belu tuvieron que crear un plato que incluyera naranja y chocolate, si Caniggia ganaba quedaba entre los mejores de la semana y si perdía iba directo al jueves de última chance, antesala de la gala de eliminación del domingo.