Prueba piloto COVID-19 en Liverpool: Fatboy Slim hizo bailar a miles de personas en una fiesta con test PCR y sin barbijos

El viernes, cerca de 3000 personas sin tapabocas llenaron un boliche de Liverpool con la aprobación de las autoridades. Se trató de un evento como prueba piloto para organizar la futura reapertura de los locales de ocio.



Para poder entrar, los asistentes tuvieron que haber dado negativo en un test de antígenos de COVID-19 en las 24 horas previas a la fiesta en el club Circus, en el interior del cual quedaban abolidas las normas de distancia social.

El experimento, bautizado por los organizadores como The First Dance, “El primer baile”, incluyó las actuaciones de Sven Väth, The Blessed Madonna y Jayda G.

Algo similar pasó el sábado por la noche. El DJ británico Norman Cook, conocido como Fatboy Slim, actuó delante de miles de personas en Liverpool.

“Qué noche tan festiva. La mejor prueba piloto gubernamental en la que he estado involucrado. Muchas gracias a Circus y a todos los involucrados. Si estuviste allí anoche, hacete la prueba de coronavirus la semana que viene. Los resultados podrían ayudar a que más eventos comiencen a funcionar cuanto antes”, escribió Fatboy Slim, a través de su cuenta de Instagram.

Según la BBC, se esperaban durante el viernes y el sábado unos 6 mil asistentes, que finalmente pudieron disfrutar del evento en Bramley-Moore Dock sin tener que cumplir con las medidas de distanciamiento social y el uso del tapabocas, aunque cumpliendo con el requisito de presentar una prueba de coronavirus con resultado negativo.

El experto en salud pública que dirige la investigación, Iain Buchan, le contó a BBC que durante el estudio se iban a utilizar monitores de dióxido de carbono para detectar “bolsas de aire viciado”.

Los asistentes deberán someterse durante la semana a una nueva prueba de PCR para acreditar que se haya controlado adecuadamente la propagación del virus.

Según las cifras oficiales, más de 34 millones de personas ya recibieron una primera dosis de vacuna contra el Covid-19 y una cuarta parte de la población adulta, es decir 13 millones de personas, ya recibió las dos.

El 11 de mayo, en Londres, se realizarán los Brit Awards, un importante premio dentro de la actividad musical británica. La organización anunció nuevas medidas para su próxima entrega. Según trascendió, su audiencia de 4.000 personas no estará obligada a mantener la distancia o llevar barbijos, como parte de una prueba piloto, según informaron sus organizadores.

“Es una gran noche, principalmente este año ya que tendrá audiencia por primera vez en un año. Será una oportunidad vital para ver cómo podemos tener otra vez multitudes de manera segura lo antes posible”, destacó el ministro de Cultura, Oliver Dowden.