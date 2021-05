Qué es SIA, el síndrome que aparece en la serie “El Inocente”

Basada en la novela homónima de Harlan Coben, El Inocente se convirtió en una de las series más vistas de Netflix en las últimas semanas. La producción protagonizada por Mario Casas menciona en un momento un síndrome del cual poco se sabe. A continuación, todo sobre esta condición genética que es parte de la trama de la miniserie.

El Inocente consta de ocho capítulos donde se relata la historia de Mateo Vidal quien pasó un tiempo en prisión, luego de cometer un homicidio involuntariamente al verse involucrado en una pelea. Años después, y ya con su vida hecha junto a su pareja, recibe una llamada inesperada que reabre aquel momento en su vida.

Aquellos que vieron la serie con atención detectaron un término que se repetía: SIA. Se trata de las siglas de Síndrome de Insensibilidad a los Andrógenos, una condición genética que es una parte importante de la trama de la serie de Netflix. Se trata de un síndrome real y a continuación te contamos de qué se trata.

¿Qué es el Síndrome de Insensibilidad a los Andrógenos?

El también conocido síndrome de Morris es una condición genética presente en una persona con los cromosomas XY (sexo masculino) en la cual las hormonas encargadas de desarrollar las características físicas masculinas (andrógenos), no son asimiladas por las células. Esto hace que el cuerpo se desarrolle con una apariencia total o parcialmente femenina.

Muchas personas que nacen con este síndrome no son conscientes de lo que les ocurre hasta que, llegada la pubertad, no llegan a tener la menstruación. Hay tres grados en este síndrome y, en el caso de la chica de El Inocente, se trata del caso completo. Ella tenía una apariencia femenina pero menciona que no podía tener hijos ya que, en su caso, no tenía útero ni ovarios.