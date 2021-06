Masterchef: todo indicaría que Sol Pérez y Gastón Dalmau están en “algo”

Se viven momentos decisivos en la segunda edición de Masterchef Celebrity, ya que el programa de televisión más exitoso del país cuenta con solamente siete participantes en juego y la tensión como los nervios son una moneda corriente en la diaria del reality de cocina.

Pero en el programa no solo se cocinan los platos, sino también el amor. Y es que, tras muchos meses de trabajar juntos en Masterchef, hay algunos famosos que ya se sienten amigos entre sí y hasta hay casos de que se volvieron confidentes, donde crece una amistad o la relación mucho más estrecha y que sobrepasa la pantalla de la tevé.

El caso, tal vez, más representativo de esta edición es el de Georgina Barbarossa con Andrea Rincón y Dani la Chepi. Para destacar también tenmos a Juanse, quien fue eliminado recientemente del certamen, todos sus compañeros aseguraron que se trata de una gran persona, muy especial y querida.

Pero no vamos a centrarnos en hablar de amistades, no. Porque todo parece indicar que hay algo más que amistar entre unos participantes de Masterchef. Y los encargados de darnos esta revelación fue el programa de América “Intrusos”. En una de las nuevas secciones del mismo dejaron entreveer que algo estaría pasando entre Sol Pérez y Gastón Dalmau.

Y es que, entre los compañeros de programa abría una explícita tensión sexual que traspasa la pantalla, además de que ellos mostraron su cariño por medio de sus propias redes sociales. En su momento fue la propia Sol Pérez quien usó sus historias para decirle al joven un tierno mensaje.

Ella escribió: “De las mejores cosas que me pasaron en este programa, conocer a Gastón Dalmau. Como no amarlo”. El texto estaba junto a una foto de ella con el actor. Inmediatamente él reposteó la misma story y contestó: “Como no amarte”. Ese fue el detonante para que los rumores de romance entre ellos ganaran fuerza y se viralizaran.

Aunque entre ese supuesto romance que abría, hay un detalle que no se puede escapar: Sol Pérez sigue en pareja con Guido Mazzoni.