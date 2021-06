“Lo único similar a esto se llama tráfico sexual”, dramático testimonio de Britney Spears sobre la tutela de su papá

Después de años en silencio, Britney Spears decidió ponerle fin a la tutela de su padre, ante la juez Benny Penny. Luego de prepararse para contar su verdad y dejar el miedo de lado, la cantante no dudó en hacer público el calvario que vive todos los días, desde que su padre tiene bajo su poder todo el patrimonio que logró con esfuerzo y dedicación.

Lo cierto es que la estrella comenzó sus declaraciones sin temor alguno: “En California, lo único similar a esto se llama tráfico sexual, hacer que cualquiera trabaje en contra de su voluntad, quitándole todas sus posesiones, la tarjeta de crédito, efectivo, teléfono, pasaporte”.

Pero eso no fue todo, Britney fue preparada para contar la verdad de su vida personal y como es tratada desde que su padre tiene el control absoluto de todo. Muchos se sorprendieron ya que contó que tiene un DIU que no la deja tener un bebé y que además no la dejan ir al médico para que se lo pueda sacar.

De esta forma, le imploró a la juez que levante las restricciones que no dejan que viva como desea: “No he hecho nada en la vida para merecer esto” y agregó: “No debería estar en una tutela como esta si puedo trabajar, mantenerme y mantener a otras personas. Me dicen que no puedo ver mi dinero a menos que haga lo que ellos dicen”.

Fueron unos 20 minutos en los que la estrella no paró de contar la situación en la que se encuentra, enfatizando lo difícil que es lidiar con toda la situación que lleva mas de una década. Otro de los puntos que remarcó , es que no quiso ir a la corte hasta ahora porque siempre sintió que no la escuchaban.

El abogado designado presentó una solicitud en la que se pide suspender al padre de Britney Spears como el tutor de su patrimonio, el cual ronda por los 60 millones de dólares. Por su parte, la abogada de Jaime Spears, argumentó que lo único que quiere su cliente es ayudar a su hija.

Pero parece ser que las declaraciones de la cantante, dejaron una gran incógnita con respecto a la relación que tienen: “Mi familia no hizo no hacía nada. Todo lo que tenía que hacer, mi papá era el que lo aprobaba”.

Un detalle no menor de toda esta situación es que Britney Spears hace un tiempo atrás, confesó tenerle miedo a su padre y que hasta que él no deje la tutela no hará más shows. Además contó luego de su anuncio le recetaron litio en contra de su voluntad: “Es una droga fuerte. Me sentía borracha, ni siquiera podía tener una conversación con mi mamá o mi papá sobre nada. Me tenían con seis enfermeras diferentes”, finalizó.